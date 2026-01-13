EXTREMADURA.-La estatua de José Salazar 'Porrina de Badajoz' vuelve a lucir con una placa en el 102º aniversario de su nacimiento

BADAJOZ/ BADAJOZ, 13 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, junto al concejal de Cultura, José Antonio Casablanca, y artistas flamencos han participado este martes, día 13, en el descubrimiento de la placa conmemorativa que acompaña a la estatua de José Salazar Molina 'Porrina de Badajoz' en el 102º aniversario de su nacimiento.

Gragera ha destacado en declaraciones a los medios que esta placa en memoria de Porrina de Badajoz se descubre en el día que se cumplen 102 años del nacimiento del "artista más grande" que "ha visto" la ciudad y en lo que supone un homenaje que le hacen desde el ayuntamiento al entender que una figura como él, "en la que ya es su plaza", y en concreto su estatua, tenía que recuperar esa placa que "desapareció" y "se llevaron" hace unos años.

En este sentido, ha señalado que "no podía permanecer por más tiempo sin poder ser identificado una figura de su relevancia" y ha agradecido la presencia de Alejandro Vega o Jesús Ortega y a todos los que, durante estos dos años que han pasado desde el centenario del nacimiento del cantaor flamenco hasta la fecha, han permitido poder rememorar y en algunos casos "redescubrir" la figura de Porrina de Badajoz.

También ha recordado a todos aquellos que hoy ya no están pero que "tanto defendieron" y dieron a conocer su figura, ante lo que ha mandado "un abrazo muy fuerte" a su familia y ha querido rendir un "sentido homenaje" al flamencólogo Paco Zambrano fallecido el pasado año, "porque pocos como él conocieron, estudiaron y pusieron en valor la figura de alguien tan trascendental, alguien que fue rompedor, alguien que murió muy joven pero que dejó una profunda huella".

Del Porrina, el regidor ha destacado igualmente que con 28 años "empezó a saborear las mieles del éxito", y que fue un gran precursor del flamenco en la ciudad, además de llevar el arte de la Plaza Alta hasta Madrid a través de sus múltiples actuaciones, como también ha destacado su presencia y sus apariciones en cine y que "le dio otra dimensión al flamenco de la ciudad de Badajoz, al flamenco de Extremadura". "Nació aquí, se hizo presente aquí y permanece aquí", ha dicho.

Por parte del ayuntamiento, y en nombre del edil de Cultura y el suyo propio, se ha querido rendir "este pequeño homenaje, este pequeño recuerdo y esta pequeña reivindicación de su figura en un día como hoy tan importante" ante un personaje "tan importante" como fue Porrina de Badajoz.

El acto ha contado con la presencia igualmente del escultor Estanislao García, autor del diseño de la placa, fabricada en bronce por un fundidor y en la que se puede leer: 'José Salazar Molina "Porrina de Badajoz"' junto al escudo de la ciudad. La anterior la robaron, ha recordado, y estaba "con unos tornillos solamente, con lo cual se ve que la arrancaron con facilidad".

En esta ocasión y "en principio", ha valorado, "es más difícil" que suceda esto último al contar con unos 'espárragos' "bastante grandes con tacos químicos", por lo que espera que "no se la lleven". En concreto, está fijada con cuatro 'espárragos' metálicos "bien metidos en el granito" y tiene "un chaflán" para que no se pueda hacer "palanca, ni nada por el estilo".

OTROS TEMAS

Por otro lado y a preguntas de los periodistas por el hecho de que, según ha anunciado el ayuntamiento, el próximo jueves día 15 de enero realizará el abono de los atrasos con carácter retroactivo de la subida del 2,5 por ciento relativo a 2025, Gragera ha explicado que es consecuencia del acuerdo "a última hora a finales de año" del Gobierno central con los sindicatos.

Desde el consistorio, el próximo jueves realizarán el abono de los atrasos con carácter retroactivo de la subida del 2,5 por ciento relativo a 2025, que corresponden al periodo del 1 de enero al 30 de noviembre del pasado año, ya que la nómina de diciembre y la paga extra ya incluyó dicho porcentaje. A final de mes se abonará la nómina de enero con el 1,5 por ciento restante referido a 2026.

De este modo, ha valorado, "el ayuntamiento cumple en la primera fecha disponible" y "con sus empleados y sus funcionarios públicos", lo que permite "mitigar el déficit de pérdida de poder adquisitivo" y que "puedan prestar servicios en las mejores condiciones".

Asimismo y respecto a la vigilia celebrada la pasada noche convocada para reclamar soluciones de forma "urgente" para quienes carecen de hogar, Ignacio Gragera ha indicado que, desde el ayuntamiento, han intentado "por todos los medios" reforzar los servicios asistenciales y los centros de acogida para transeúntes y personas en estado de emergencia y necesidad.

"Hubo quien no estaba de acuerdo con ese recurso y ahora, bueno, esto es parte de las consecuencias", ha dicho, para animar a todos aquellos que tengan recursos disponibles "a día de hoy" a que "si lo tienen a bien" puedan ponerlos a disposición, y resaltar que el ayuntamiento "en la medida en la que puede" colabora igualmente con Cáritas o apoya y sostiene los diferentes recursos que ya existen en la ciudad.

Por último, se ha referido a la "iniciativa malograda" del centro de emergencia en Padre Tacoronte. "Algunas de las personas que estaban allí (en la vigilia) firmaron en contra de la construcción de un nuevo recurso. Bueno, pues nosotros intentamos llegar a todos los lados posibles con nuestras limitaciones. Animarlos a que, a través de otras instituciones, si se puede, pues intentemos mejorar la vida de aquellos que puedan y quieran estar bajo techo durante estos días, porque no todos quieren y por tanto no todo es posible", ha concluido.