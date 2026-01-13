EXTREMADURA.-Quique González presenta este sábado en concierto su último disco en el Teatro López de Ayala de Badajoz

MÉRIDA/ BADAJOZ, 13 (EUROPA PRESS)

El artista Quique González llega al Teatro López de Ayala de Badajoz este sábado, 17 de enero, con su gira de presentación de su último disco '1973', en un concierto que comenzará a las 21,00 horas.

A lo largo de sus más de tres décadas en el mundo de la música, Quique González se ha consolidado como "una de las voces más respetadas del rock en español", un recorrido en el que no solo ha podido cumplir "su sueño de dedicarse a la música, sino también el de compartir escenario con algunos de sus referentes, como Bob Dylan, Steve Earle o Ryan Adams", según indica el Teatro López de Ayala en nota de prensa.

El cantante madrileño ha creado canciones que con el paso de los años se han convertido en clásicos, como 'Salitre 48' (2001), 'Kamikazes Enamorados' (2003) o 'Daiquiri Blues' (2009), lo que ha propiciado un crecimiento de su carrera "disco a disco, canción a canción, acorde a acorde".

Así, su recorrido musical demuestra que por el cuerpo del artista "corre la sangre del songwriter clásico norteamericano y del trovador mediterráneo", una evolución constante que se refleja en su disco 'Me mata si me necesitas' (2016), elaborado junto a una de sus mejores bandas y concebido como "un punto de partida que resume parte de su carrera en diez canciones", según señala el Teatro López de Ayala en una nota de prensa.

A partir de ahí llegan sus proyectos más personales, como 'Las palabras vividas' (2019), con textos de Luis García Montero, o 'Sur en el valle' (2021), un recorrido que culmina en '1973' (2025), un álbum que toma como título el año de nacimiento del artista y que supone toda una declaración de intenciones.

Finalmente, esta gira se presenta como una "oportunidad única" para disfrutar en directo de "un nuevo capítulo en la vida del cantante y en el vínculo que mantiene con sus seguidores", marcado por una "honestidad creativa" y una relación con el público que han caracterizado la carrera de Quique González.