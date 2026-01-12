GALICIA.-Consello.- El Centro Dramático Galego cierra 2025 con más de 300 funciones en ayuntamientos y suma 40.000 asistentes

SANTIAGO DE COMPOSTELA/ La plataforma 'Galiciana-Patrimonio Dixital' incorpora nuevas herramientas para poner la cultura a disposición de la ciudadanía

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 (EUROPA PRESS)

La Xunta ha presentado el balance del Centro Dramático Galego (CDG), que ha cerrado 2025 tras producir o participar en la producción de 14 nuevos espectáculos y ofrecer un total de 305 funciones en "más de la mitad" de los ayuntamientos de Galicia, a las que asistieron más de 40.000 personas.

Los datos de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude han sido presentados al Consello de la Xunta este lunes en un informe del cual también se desprenden otros resultados, como las líneas de trabajo "a favor de la accesibilidad, la sostenibilidad y la acción exterior".

En este sentido, el departamento autonómico ha señalado que el programa de movilidad 'Sobes ao autobús do teatro?' "movilizó público de más de 80 ayuntamientos en 72 rutas territoriales, desde las cuatro provincias hacia el Salón Teatro", sede del CDG.

En total, fueron 2653 personas desplazadas a través de este programa para asistir a sus dos producciones propias: 'A burra, a mesa e o pau' y 'A serie clopen', además de 'Nada se sabe', coproducción del año 2024.

En cualquier caso, la Consellería de Cultura ha ensalzado que la entidad contribuyó en 2025 a dinamizar el sector con una inversión de más de 250.000 euros en la contratación directa de 29 intérpretes y más de 80 personas que firmaron distintas realizaciones artísticas.

HERRAMIENTAS PARA 'GALICIANA DIXITAL'

Por otra parte, también durante el Consello se ha recalcado que Cultura ha incorporado nuevas herramientas en 'Galiciana Patrimonio Dixital', la plataforma impulsada por la Xunta para digitalizar y "poner a la disposición de la ciudadanía el patrimonio cultural".

En el informe sobre esta plataforma, el departamento autonómico destaca que ha creado, en colaboración con Amtega, dos espacios temáticos. Uno de ellos permitirá consultar más de 800 cabeceras de prensa y documentos vinculados con "episodios históricos" desde 1800 hasta la actualidad. En su conjunto, estos recursos suman "casi dos millones" de elementos digitales.

El segundo espacio se creará a partir de un "micrositio" alojado en el Arquivo Dixital de Galicia y "facilitará" el acceso a información sobre documentos relacionados con el Golpe de Estado, la Guerra Civil, la dictadura franquista o el camino hacia la democracia y la Constitución española. En total, se incluyen más de 42.000 documentos que suponen más de 1,6 millones de imágenes.