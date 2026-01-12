GALICIA.-La Diputación de A Coruña y la RAG colaborarán en la promoción de actividades culturales

SANTIAGO DE COMPOSTELA/ A CORUÑA, 12 (EUROPA PRESS)

La Diputación de A Coruña y la Real Academia Galega (RAG) han firmado un convenio de colaboración por el que la institución provincial concede una subvención de 60.000 euros para la financiación de diferentes actividades culturales.

El acuerdo ha sido suscrito por el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, y su homólogo de la Real Academia Galega, Henrique Monteagudo.

La aportación provincial supone el 80% del presupuesto total de 75.000 euros y permite sufragar iniciativas orientadas a la promoción del gallego, la difusión de la cultura y la preservación del patrimonio inmaterial, con especial atención a la proyección exterior de Galicia y la divulgación entre los jóvenes.

Además, el presidente provincial y la directora de la UNED Coruña, Ana Mónica Novo, han firmado un convenio por el que la Diputación concede una subvención nominativa de 100.000 euros para la cofinanciación del programa de actividades de extensión universitaria y divulgación cultural.

En otro orden de cosas, el IES Fernando Esquío de Neda ha acogido este lunes la primera representación de Papel 2.0, la obra teatral promovida por la Diputación de A Coruña para prevenir y concienciar sobre el acoso escolar entre los jóvenes. El espectáculo marca el inicio de un programa que recorrerá seis institutos de Educación Secundaria Obligatoria.