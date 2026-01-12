GALICIA.-Oliver Laxe inaugura el ciclo Recent Spanish Cinema en Los Ángeles con 'Sirat' y un coloquio con Guillermo del Toro

MADRID/SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 (EUROPA PRESS)

Oliver Laxe inauguró el pasado viernes 9 de enero el ciclo Recent Spanish Cinema en Los Ángeles (EE.UU) con la proyección de 'Sirat', a la que acudieron más de 400 asistentes en el Fine Arts Theatre, según informa el ICAA.

Esta muestra del cine español, junto con su edición paralela en Miami (EE.UU.) Recent Cinema From Spain, está organizada por EGEDA U.S. y el Ministerio de Cultura, a través del Instituto Español de Cinematografía y Artes Audiovisuales (ICAA).

Tras la proyección se celebró un coloquio con Laxe, el actor Sergi López y el director Guillermo del Toro, que ejerció de moderador en el debate. La exhibición contó con la presencia de Rafael Portela, vicepresidente primero de la Academia de cine de España; Garle Méndez, directora de Egeda US; D. Gerardo Fueyo, cónsul general de España en Los Ángeles; y de D. Alberto Cerdán, consejero del ICEX, España Exportación e Inversiones, en Los Ángeles.

Laxe y 'Sirat' continuarán girando por Estados Unidos durante todo el mes de enero y el próximo jueves 22 se volverá a proyectar la película en el ciclo Recent Cinema from Spain en Miami.

'El agente secreto', cinta brasileña dirigida por Kleber Mendonça Filho y protagonizada por Wagner Moura, se ha alzado con el premio a la mejor película de habla no inglesa en la 83 edición de los Globos de Oro, una categoría en la que también estaba nominada 'Sirat', el film dirigido por Oliver Laxe optaba también al premio a la mejor banda sonora, galardón que se ha llevado 'Sinners' (Ludwig Göransson).