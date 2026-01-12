GALICIA.-Pontevedra sorteará entradas para asistir a la gala de los Premios Feroz 2026 y apuesta por la participación ciudadana

SANTIAGO DE COMPOSTELA/ PONTEVEDRA, 12 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Pontevedra ha informado este lunes de los preparativos finales para la Gala de entrega de los Premios Feroz 2026, que se celebrará el próximo 24 de enero en el Recinto Ferial, con una clara apuesta por reducir el peso institucional y ampliar la participación vecinal en el evento.

La concejala de Promoción de la Ciudad, Anabel Gulías, explica que el objetivo de esta edición es "devolverle a las personas, al vecindario, todo lo que nos están dando", priorizando la presencia ciudadana frente al protocolo tradicional.

En este sentido, la principal novedad será el sorteo de diez entradas dobles y nominales para asistir presencialmente a la gala, ocupando el espacio equivalente a una mesa junto a nominados y autoridades.

El sorteo se celebrará ante notario este jueves, día 15, en el Teatro Principal. Las puertas se abrirán a las 16.00 horas para la entrega de los tickets y la extracción de los números comenzará a las 17.00 horas. Según detalló Gulías, solo se entregará un ticket por persona y será imprescindible estar presente en el momento del sorteo, ya que las entradas se volverán a sortear si los ganadores no están en la sala.

Además, el Ayuntamiento habilitará de nuevo el Pazo da Cultura para que 900 personas puedan seguir en directo la retransmisión de la gala en un ambiente festivo. Durante el evento, actores y directores pasarán a saludar al público tanto en el auditorio principal como en el salón de actos, como ya ocurrió el año pasado. Las invitaciones para esta retransmisión podrán retirarse a partir del sábado 17 de enero en la Oficina de Turismo de la avenida de Montero Ríos, de forma presencial y con un máximo de dos entradas por persona.

Con el fin de facilitar el seguimiento de la llegada de las celebridades, la organización modificará la disposición de la alfombra roja, cuya carpa se colocará en perpendicular a la entrada del recinto, lo que permitirá un mayor acercamiento del público. El montaje del evento ya ha comenzado y conllevará cambios de tráfico que serán comunicados en los próximos días.

En cuanto al protocolo, el Ayuntamiento dispone este año de 165 invitaciones oficiales, 15 más que en la edición anterior, pero ha decidido priorizar al tejido social y audiovisual frente a la representación institucional. Entre los invitados confirmados figura el conselleiro de Cultura de la Xunta, representantes de Agadic, de la Universidade de Vigo, entidades del sector audiovisual y asociaciones empresariales locales. La Diputación de Pontevedra gestionará sus propias diez invitaciones conforme al convenio de financiación del evento.

"Queremos invitar a todo el mundo a que venga a celebrar la fiesta de los Feroz y a pasarlo bien", concluyó Gulías.