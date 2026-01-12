GALICIA.-La RAG lamenta la muerte de José Luis Varela Iglesias, discípulo de Vicente Risco y miembro de joven del grupo Azor

SANTIAGO DE COMPOSTELA/ SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 (EUROPA PRESS)

La Real Academia Galega (RAG) lamenta el fallecimiento del académico correspondiente José Luis Varela Iglesias, discípulo de Vicente Risco y miembro de joven del grupo Azor.

Varela Iglesias (Ourense, 1924-Madrid, 2026), era miembro correspondiente de la institución desde 1950 y desarrolló una sólida carrera académica como estudioso de la literatura reconocida a nivel internacional.

Estudió bachillerato en Ourense y fue parte, junto a Pura Vázquez, Segundo Alvarado y Alfonso Alcaraz, del grupo Azor, promotor de la revista Posío (1945-1946) que él mismo dirigió.

Destaca la RAG que comenzó los estudios de Filosofía y Letras en la Universidade de Santiago de Compostela y se licenció en Madrid, donde fue discípulo de Dámaso Alonso y se doctoró en Filología Románica por la Universidad Complutense con premio extraordinario.

"Poco después inició su etapa alemana, que lo llevó a trabajar en los años 50 en la Universidad de Colonia y en el Instituto de España en Múnich", explica.

De vuelta en España, ejerció como catedrático de Literatura Española en las universidades de La Laguna y Valladolid antes de regresar a la Complutense.

Más allá de su labor como docente e investigador, desempeñó diversas responsabilidades de gestión académica y ocupó, entre otros cargos, el de vicerrector y primer decano de la Facultad de Ciencias de la Información de esta última institución.

En la Transición fue designado presidente del Comité de Prensa, Radio y Televisión de la Junta Electoral Central, papel por el que fue reconocido con la Gran Cruz del Mérito Civil.

Mantuvo a lo largo de toda su carrera el estrecho vínculo que tejió en su juventud con el mundo germánico y fue profesor invitado de las universidades de Colonia, Innsbruck y Salzburgo. Tras ser nombrado catedrático emérito de la Complutense, ejerció como docente en la Universidad de Texas en Austin.

Como crítico, centró sus estudios en la literatura española moderna, la literatura gallega y las relaciones literarias entre España y Alemania.

Autor de una extensa obra, dejó títulos como 'Poesía y restauración cultural de Galicia en el siglo XIX' (1958), 'Larra y España' (1983), 'Tradición e innovación en Cunqueiro' (1991) y 'La transfiguración literaria' (1970), ensayo ganador del Premio Nacional de Literatura Miguel de Unamuno.

Fue también miembro correspondiente de la Real Academia Española y de la Real Academia de la Historia. La Universidad Nacional del Sur de Argentina lo invistió doctor honoris causa en 1997 y en 2001 recibió la Medalla de Galicia del Gobierno gallego.