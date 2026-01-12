GALICIA.-El trato a extranjeros se endureció en Castilla con la llegada de los Reyes Católicos, según una investigación del CSIC

SANTIAGO DE COMPOSTELA/ Un libro recoge textos de una docena de investigadores sobre extranjería en tiempos de las comunidades de Castilla

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 (EUROPA PRESS)

El Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento (IEGPS) ha presentado este lunes el libro 'Extranjeros y derecho de extranjería en tiempos de las comunidades de Castilla', que analiza el trato crítico hacia los migrantes de la época a través de las averiguaciones de doce investigadores españoles e internacionales.

La coeditora del volumen y vicedirectora del IEGPS, Amparo Rubio, acompañada del presidente de la organización, Pablo Otero Piñeyro, y el jurista y académico de la Real Academia Gallega, Ricardo Pardo, ha expuesto el endurecimiento del trato a los migrantes con la llegada de los Reyes Católicos.

El origen del volumen, editado por el CSIC, se encuentra en un congreso sobre la materia celebrado en Santiago de Compostela en noviembre de 2022, puesto que el estallido de la guerra de las comunidades de Castilla se produce tras las Cortes celebradas en la capital gallega en 1520, según Rubio.

La coeditora ha explicado que en dichas reuniones se debatió sobre "la actitud crítica a los extranjeros residentes y comerciantes". Un "recelo" que se cernía en gran parte hacia aquellos extranjeros aposentados en cargos administrativos o que "desarrollaban actividades que podían entrar en competencia con los locales".

La postura de los castellanos, a ojos de Rubio, "no era xenófoba", sino que se trataba de "una preocupación por los intereses particulares". La batalla de Villalar, que cerró el conflicto, tampoco erradicó el problema, pues "se siguió tratando en Cortes posteriores".

Aunque es con los Reyes Católicos cuando se endurece el trato, la coeditora ha resaltado que se trata de "una cuestión que viene de atrás", debatida en anteriores Cortes a la santiaguesa y por monarcas precedentes a Isabel I y Fernando II.

Las 'Cartas de Naturaleza', regulaciones que "permitían burlar las diferencias e igualar en términos jurídicos la condición del extranjero con los locales", aparecen examinadas en varios capítulos de las más de 400 hojas que conforman el libro.

El volumen, tal y como ha descrito Rubio, se compone de tres ejes temáticos que analizan autores especializados en cada uno de los campos: la historia del derecho, la labor de colonialización y expediciones a las Indias y a las islas Molucas, y el impacto de la penetración de las corrientes humanistas en los gobiernos.

Respecto al segundo punto, Amparo Rubio ha relatado que la prohibición sobre los extranjeros a participar en las expediciones era levantada en ocasiones ante "la necesidad de financiación" de dichas labores por parte de los monarcas.

El libro, a mayores de los bloques temáticos, ha incorporado varios capítulos sobre genoveses mercaderes en la zona de Sevilla, sobre las dietas imperiales o registros de entrada de flamencos en un hospital vallisoletano.

Las aportaciones de la obra, publicada a finales de 2025, se fundamentan, conforme al IEGPS, en "la consulta de un extenso conjunto de documentación inédita, fuentes impresas y bibliografía especializada". Rubio, en esa misma línea, ha hecho énfasis en la importancia de "releer las fuentes originales" de los escritos.

CORRELACIÓN CON EL PRESENTE

Pardo se ha centrado en la interpretación del derecho y la parte jurídica del libro, la cual tiene "algo de presente y mucho de pasado". El jurista, que ha repasado la evolución de la jurisprudencia desde los primeros reinos que ocuparon la península, ha definido el volumen como "un punto de inflexión" en la historia.

Castilla, según Pardo, castigaba el robo o hurto a los extranjeros con la devolución del cuádruple de lo extraído, mientras que en otros lugares de España se firmaron, en años previos, sentencias de muerte por el mismo delito.

El jurista, además, ha opinado que no se debía tratar de la misma forma y con la misma legislación a los que "venían de fuera con un afán de espiritualidad y a los que los hacían para comercializar". Los primeros, a su entender, gozaron de un mejor trato.

Otero, por su parte, ha expuesto que el libro, que forma parte del plan anual de publicaciones del CSIC de 2025, está "fuera de colección" al no ajustarse la temática a ninguna de las dos colecciones que ostenta la Agencia Estatal.

El director del IEGPS ha manifestado que se trata de "un día de fiesta como siempre que se presenta un libro", pero en esta ocasión es más especial para ellos al contar en la producción del mismo con una miembro de la organización como es Amparo Rubio.