GALICIA.-La Xunta oficializa que la música y el baile tradicionales son patrimonio inmaterial de Galicia

La Xunta ha oficializado este lunes, en publicación en el Diario Oficial de la comunidad (DOG), que la música y el baile tradicionales pasan a ser patrimonio inmaterial de Galicia.

El texto autonómico destaca el "rico patrimonio" cultural gallego, "enriquecido generación tras generación", que ha llegado hasta la actualidad, "principalmente por transmisión oral".

Además, recuerda que la práctica tradicional del baile y de la música tiene una "profunda huella en el pasado y en el presente de Galicia", y que su "dimensión histórica" está "muy presente en la literatura etnográfica".

Asimismo, la administración autonómica ha ensalzado que, desde el punto de vista social, "la práctica de la música y del baile tradicionales constituye un espacio de intercambio, de aprendizaje, de sociabilidad, de diálogo e incluso de conflicto".

En este sentido, incide en que estas prácticas "se construyen, deconstruyen y reconstruyen", y agregan "dinámicas, corporalidades, roles de género y diversidades que son reflejo de los debates contemporáneos de la sociedad gallega".

Por todo ello, el Gobierno gallego ha declarado estos elementos bienes de interés cultural (BIC), un acto que pasa a estar anotado en el Registro de Bienes de Interés Cultural de Galicia y que se comunicará también al Registro General de Bienes de Interés Cultural de la Administración general del Estado.