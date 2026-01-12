MADRID.-Las actividades divulgativas de Fundación Canal registran récord de participación con más de medio millón de personas

MADRID/ Más de un centenar de propuestas han reunido a 283.367 personas de forma presencial

La Comunidad de Madrid ha logrado en 2025 su récord de participantes en las actividades divulgativas de la Fundación Canal, vinculada a la empresa pública Canal de Isabel II, con un total de 531.199 personas que han podido disfrutarlas con una programación que incluía áreas clave como historia, arte y pensamiento; medio ambiente y sostenibilidad; educación y divulgación; o ciencia y tecnología, y con 111.456 personas más que en 2024 (419.743).

A lo largo del pasado año, más de un centenar de propuestas, como exposiciones, conferencias, conciertos, talleres y programas educativos y ambientales, han reunido a 283.367 personas en sus modalidades presenciales y otras 247.832 de manera online, ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

De esta forma, la entidad quiere reforzar su papel como institución de referencia en la difusión cultural, artística y medioambiental, además de como espacio de encuentro intergeneracional. La participación en las exposiciones ha sido muy destacada, con 236.624 visitantes en las ofrecidas durante el año.

En concreto fueron 'Andy Warhol. Posters', con 134 piezas creadas por el artista desde 1962 hasta el final de su carrera; 'Duane Michals. El fotógrafo de lo invisible', una amplia retrospectiva del fotógrafo, desde sus primeras imágenes hasta algunas de sus últimas instantáneas, creadas en 2025; 'Expresionismo. Un arte de cine', una exposición que revelaba el intenso diálogo entre el expresionismo y el cine durante las primeras décadas del siglo XX, y 'Disney: The Exhibition - 100 Años de Magia', que todavía continúa y en tan solo 3 meses ha tenido ya 73.462 visitantes. Esta experiencia inmersiva para toda la familia reúne más de 250 piezas únicas entre obras de arte, vestuario y decorados originales del archivo histórico de The Walt Disney Company.

Asimismo, Canal Educa, el programa de educación ambiental del Ejecutivo autonómico a través de esta entidad ha sumado 61.268 participantes en actividades presenciales en el aula y las visitas a las instalaciones de Canal de Isabel II a lo largo del pasado año. Además, otros 40.077 han empleado los recursos didácticos digitales.

En cuanto a la divulgación ciudadana, un hito del pasado año fue el nacimiento de la aplicación Rutas del Agua Multimedia. En pocos meses se registraron más de 3.600 descargas de sus contenidos multimedia para descubrir la biodiversidad y los ecosistemas fluviales de la región, mostrando el patrimonio hidráulico y la labor de Canal de Isabel II. Por su parte, el videoblog ambiental 'Somos Agua', que aborda los grandes retos ambientales contemporáneos, superó las 150.000 visualizaciones.