MADRID.-El Circo Price consagra 2026 al payaso y al clown con una temporada que reúne circo internacional y talento madrileño

MADRID/ MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El Teatro Circo Price ha presentado este martes su programación para 2026, una temporada que estará marcada por el protagonismo del payaso y el clown y que reafirma el compromiso de este espacio municipal con el circo en todas sus formas, la apuesta por compañías nacionales e internacionales y el impulso a la creación de artistas madrileños.

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, ha sido la encargada de dar a conocer las principales líneas del programa junto a la directora artística del Price, Aránzazu Riosalido.

"Vamos a dedicar esta temporada al payaso, al clown", ha destacado Rivera de la Cruz durante la presentación, en la que ha defendido la necesidad de homenajear a "todas aquellas personas que durante generaciones hicieron reír, sobre todo a los más pequeños". "No sé si es el mejor circo del mundo, pero sí es nuestro circo", ha expresado.

La delegada ha subrayado además el carácter singular del Teatro Circo Price como uno de los pocos circos estables que quedan en el mundo. "El circo muchas veces es esa carpa que se levanta y luego se va. Me gusta pensar que en Madrid tenemos un circo que está aquí siempre", ha afirmado.

La presentación también sirvió para recordar la historia del Circo Price, que se remonta a 1868, cuando el domador de caballos irlandés Thomas Price fundó el Primer Circo de Price en el Paseo de Recoletos.

Tras un incendio, el circo se trasladó a la Plaza del Rey, donde acogió zarzuelas, conciertos y uno de los primeros animatógrafos de España. El edificio fue bombardeado durante la Guerra Civil y reconstruido en 1940, albergando desde entonces espectáculos de todo tipo hasta su última función en 1970. Gracias al Ayuntamiento de Madrid, el Price volvió a alzar el telón en 2007 y, desde entonces, combina circo, música, magia y humor.

"Esta temporada queremos que el Price sea el gran circo de la ciudad", ha resumido por su parte Aránzazu Riosalido, quien ha definido este espacio circense como "un arte escénico esencial para la vida cultural" de la ciudad, abierto al público "de enero a diciembre".

"Es un circo donde conviven compañías nacionales e internacionales, donde dialogan lo tradicional y lo contemporáneo, donde la carpa entra en la pista y el payaso atraviesa la programación", ha trasladado Riosalido a los asistentes.

UNA PROGRAMACIÓN PARA TODO EL AÑO

Así, la temporada arrancará en enero con Inverfest, del 16 de enero al 8 de febrero, que volverá a convertir al Price en uno de los escenarios de referencia del invierno musical con 20 conciertos. Entre los artistas confirmados figuran La Habitación Roja (16 de enero), Ismael Serrano (17 de enero), Bebe (23 de enero) o Israel Fernández (3 de febrero).

En febrero llegará la XVI edición del Festival Internacional de Magia, dirigido por Jorge Blass, con magia de cerca y de escena, actividades paralelas, encuentros profesionales y un concurso de jóvenes talentos. El festival se extenderá a otros espacios culturales de la ciudad con 'Magia y Cine' en Cineteca Madrid, que incluirá coloquios --entre ellos un encuentro con el propio Blass--, una gala benéfica y conferencias especializadas.

El circo y el teatro se darán la mano a finales de marzo con la llegada de Teatralia, que el día 27, coincidiendo con el Día Mundial del Teatro, presentará un espectáculo internacional de gran formato en pista. Abril se convertirá en el mes del circo, con una programación especial en torno al Día Internacional del Circo en colaboración con Cineteca Madrid y el Ateneo de Madrid, donde se celebrará una lectura teatralizada dirigida por Miguel Rellán.

En este contexto se enmarca 'Vetus Venustas', que podrá verse los días 18 y 19 de abril, una reflexión intergeneracional sobre la memoria y la resiliencia como homenaje al circo y a sus artistas. Como antesala, alumnos de segundo curso de la Escuela de Circo Carampa presentarán una muestra de las nuevas generaciones, y del 23 de abril al 3 de mayo el circo dialogará con la literatura en 'Circo y Libro con Cenicienta', adaptación circense del clásico de Charles Perrault.

El mes de mayo traerá al Price al creador suizo Daniele Finzi Pasca con 'El sueño de Ícaro' (8 y 9 de mayo), una propuesta poética que reflexiona sobre el deseo de libertad y los límites humanos, precedida por un encuentro-conferencia con el artista el día 7.

Del 12 al 17 de mayo se celebrará 'Madrid a la carpa', una de las principales novedades de la temporada, que busca dar visibilidad a compañías y artistas circenses de la Comunidad de Madrid coincidiendo con las fiestas de San Isidro. A finales de mes, del 22 al 31, la compañía Circus Baobab presentará 'Yé (L'eau)', un espectáculo de circo africano contemporáneo centrado en la emergencia climática y la resiliencia.

En junio llegará 'Circo sobre Agua', del circo de carpa Alegría, un montaje de gran formato que combina acrobacias aéreas y una atmósfera acuática creada a partir de una piscina-escenario con 24.000 litros de agua, fuentes danzantes y plataformas móviles.

LA MAGIA DEL PRICE CONTINÚA TRAS LOS MESES DE VERANO

Tras el verano, septiembre acogerá el Proyecto CRECE, el laboratorio de creación de circo contemporáneo impulsado por la Escuela de Circo Carampa, en el que jóvenes artistas europeos crean y estrenan un espectáculo en tiempo récord. Ese mismo mes se celebrarán 'Las semanas del payaso', con talleres, encuentros y una conferencia de Fausto Ansaldi titulada La fórmula del clown, reforzando el eje central de la temporada.

La programación de septiembre se completa con la compañía francesa Bêtes de Foire, que presentará Décrochez-moi-ça del 17 al 19, y con la propuesta familiar Chusma, de Rana Teatro & Goutas Teatro, del 25 al 27, una comedia que mezcla humor, música y acrobacia.

Octubre volverá a acoger la gala solidaria Saniclown, los días 2, 3 y 4, y, con motivo de la Hispanidad, llegará por primera vez a España la Gala Circo Atayde, desde México, con números de circo clásico acompañados por música en directo. Del 22 al 31 de octubre, la compañía australiana Gravity & Other Myths presentará 'The Mirror, un espectáculo de circo contemporáneo que combina acrobacia extrema, tecnología y reflexión sobre la identidad.

La temporada culminará con 'Circo Price en Navidad', un nuevo montaje familiar que este año correrá a cargo del Circo Raluy Legacy, consolidando el Price como espacio de encuentro intergeneracional durante las fiestas.

Además de los espectáculos, el Teatro Circo Price mantendrá una intensa actividad paralela con talleres, conferencias, visitas teatralizadas HOP! --que esta temporada contarán con música en directo--, campamentos de magia, proyectos educativos y laboratorios de creación. En noviembre regresarán las conferencias espectáculo sobre artes circenses olvidadas y continuará el proyecto artístico 'El Jardín del Price', con una nueva intervención del grafitero madrileño SUSO33.