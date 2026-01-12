MADRID.-Dalí, Rauschenberg, Carmen Laffón o Hammershoi, protagonistas de las exposiciones del Thyssen en 2026

Madrid/ El museo mezclará arte contemporáneo e histórico en su nueva temporada, que cerrará con Dalí y su fascinación por Freud

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

Salvador Dalí, Robert Rauschenberg, Carmen Laffón o Vilhelm Hammeroshoi son algunos de los artistas que llegarán al Museo Nacional Thyssen-Bornemisza durante este 2026 en un programa expositivo en el que "hay un poco de todo".

"Es un programa muy organizado, como el de los últimos años, pero hay un método en nuestra aparente locura", ha afirmado el director artístico, Guillermo Solana, en la rueda de prensa en la que ha detallado este lunes que la pinacoteca acogerá un total de once exposiciones.

Entre las muestras destacan tres grandes exposiciones retrospectivas dedicadas a "grandes clásicos": Hammershoi, Carmen Laffón y Dalí. Estas estarán acompañadas de otras cinco muestras "medianas", dedicadas a artistas contemporáneos y tres de mujeres, "dos cis y una trans", tal y como ha resumido Solana.

El próximo 3 de febrero, el Thyssen inaugurará la primera exposición de la temporada con la celebración del centenario del nacimiento de Robert Rauschenberg (1925-2008). La muestra presentará una instalación especial en torno a 'Express' (1963), una de sus obras más representativas, perteneciente a la Colección Thyssen-Bornemisza. La instalación propondrá nuevas perspectivas sobre esta pieza clave en la trayectoria del artista.

Tras esta exhibición llegará la primera exposición 'grande', la del artista danés Vilhelm Hammershoi. A través de noventa óleos y dibujos del artista y de algunos de sus contemporáneos, el Thyssen ofrecerá una completa visión de la obra de este pintor que creó poco más de 400 piezas en sus 51 años de vida.

El 23 de febrero será el tunro de Irma Álvarez-Laviada con la muestra 'Dentro y fuera del marco'. La muestra será la novena entrega del programa Kora que presenta cada año una muestra concebida desde la perspectiva de género. En esta ocasión, se centra en la obra de la asturiana con una selección de más de treinta piezas realizadas en la última década, junto a pinturas de la colección del museo.

Posteriormente estrenarán Roman Khimei y Yarema Malashchuk 'Pedagogías de guerra', organizada conjuntamente con la fundación TBA21 de Francesca Thyssen. La muestra expone la obra de dos jóvenes ucranianos que exploran cómo la invasión rusa ha reorganizado el espacio público y ha afectado a las vidas de las víctimas.

Tras ellos, el Thyssen cederá el testigo a Giovanni Francesco Barbieri, más conocido como Guercino, y a la muestra 'Heroínas bíblicas'. En torno a la pintura 'Jesús y la samaritana en el pozo' (1640-1641), la muestra presenta una selección de cuadros del italiano dedicados a mujeres fuertes de la Biblia.

CARMEN LAFFÓN, PROTAGONISTA EN VERANO

El 2026 continuará en el Thyssen con Ewa Juszkiewicz, como parte del programa de exposiciones en torno a la colección de Blanca y Borja Thyssen, el museo presentará una selección de retratos subversivos de la artista polaca que retoma los códigos visuales del retrato clásico europeo, pero cubre la cara de la retratada con flores, vendas, pelo o animales.

Ya en verano, el 23 de junio, la pintora y escultora sevillana Carmen Laffón será la protagonista con 'Temas y variaciones', un conjunto de 80 obras que recorren sus géneros y motivos: los bodegones y los paisajes.

Pasado el verano, el 29 de septiembre, tendrá lugar la segunda exposición dedicada a la colección Blanca y Borja Thyssen. En esta ocasión comisariada por el propio Solana y que presenta al artista estadounidense Kenny Scharf, miembro destacado del movimiento del Eas Village de Nueva York en los años 80. El mes de octubre arrancará con Seba Calfuqueo, artista chilena y trans que presentará una instalación sobre el río Cautín (Chile).

Otra de las novedades del año será la exposición 'Thyssen-Bornemisza & Mauritshuis: una historia de amor entre dos museos', un intercambio con el museo de La Haya (Holanda) de 25 obras destacas de sus colecciones permanentes. El museo español acogerá obras maestras holandesas del siglo XVII, entre ellas 'Vista de Delft' (h. 1660-1661) de Johannes Vermeer.

DALÍ CIERRA LAS EXPOSICIONES

Por último, Salvador Dalí será el último protagonista del Thyssen con su llegada a la pinacoteca el 20 de octubre. El artista aterrizará con 'El universo freudiano de Dalí', una muestra con la que el Thyssen busca arrojar nueva luz a la heterogénea y prolífica del español, a través de una relectura de su célebre encuentro con Sigmund Freud en 1938.

La exposición se organizará en siete secciones, dispuestas cronológicamente y vinculadas a capítulos decisivos de su biografía. Cada una de ellas se centra en obras de Dalí relacionadas con el pensamiento freudiano y se completa con pinturas y dibujos de referencia de Jean Arp, Arnold Böcklin, Sigmund Freud, Max Ernst, Jean-François Millet, Pablo Picasso, Santiago Ramón y Cajal, Julio Romero de Torres, Gino Severini e Ives Tanguy, entre otros.