Mónica García critica a Ayuso su defensa de Julio Iglesias y el mensaje a las víctimas: "Antes amigotes que la igualdad"

MADRID/ MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha criticado que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, haya defendido a Julio Iglesias y el mensaje que lanza a las víctimas que le han acusado de abusos sexuales.

Tras la investigación de 'elDiario.es' en la que trabajadoras de Iglesias aseguran haber sido víctimas de agresiones sexuales por el cantante, Ayuso ha defendido que no se sumará "jamás" al "desprestigio" de Iglesias, el cantante "más universal de todos" al tiempo que ha afirmado que "las mujeres violadas y atacadas están en Irán, con el silencio cómplice de la ultraizquierda".

Frente a ello, Mónica García ha cargado contra una Ayuso por decir "antes el poder que la justicia" y "antes los amigotes que la igualdad" en unas declaraciones que ha tachado de "barbaridad".

"Estaría bien que se dignara a representar por una vez a las mujeres, cuestionar sus testimonios es vergonzoso hasta para ella", ha incidido la ministra en sus redes sociales.