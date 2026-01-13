MURCIA.-'Cosas dignas de memoria', el libro conmemorativo de los 1.200 años de Murcia, ya se puede consultar online

MURCIA/ Coordinado por Cristóbal Belda Navarro y Juan Hernández Franco, contiene 21 artículos firmados por expertos

MURCIA, 13 (EUROPA PRESS)

El libro 'Cosas dignas de memoria', publicado con motivo del 1.200 aniversario de la fundación de la ciudad de Murcia, ya se encuentra disponible en las webs de la Fundación Cajamurcia ('fundacioncajamurcia.es') y del Museo de la Ciudad ('museodelaciudad.murcia.es').

El objetivo es "facilitar su acceso libre y gratuito a aquellos investigadores, estudiosos y ciudadanos que estén interesados en ahondar en la historia de Murcia", según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Los usuarios podrán consultar y disfrutar de los contenidos de la publicación de forma online, además de descargarla en formato PDF.

Este libro, que ha sido editado por la Fundación Cajamurcia como aportación a la iniciativa conmemorativa del Ayuntamiento y a la difusión y conocimiento de la historia de la ciudad, también se encuentra a la venta, con fines benéficos, en diversas librerías y en el Centro Cultural Las Claras Fundación Cajamurcia.

Coordinado por Cristóbal Belda Navarro y Juan Hernández Franco, 'Cosas dignas de memoria' contiene 21 artículos firmados por catedráticos y expertos en historia del arte e historia de Murcia, que versan sobre los principales personajes y episodios que han marcado la evolución de la ciudad.

La obra, compuesta por dos volúmenes y un total de 616 páginas, recorre desde los orígenes del territorio y las civilizaciones antiguas hasta la Murcia contemporánea, abordando aspectos como la cultura andalusí, la Reconquista, el río y la huerta, la industria de la seda, la identidad murciana y su reflejo en el cine, la fotografía y los documentales.

Todo ello se acompaña de un cuidado diseño y de un amplio material gráfico procedente de archivos, museos e instituciones públicas y privadas, junto a fotografías de calidad realizadas expresamente para la ocasión.