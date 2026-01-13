MURCIA.-La escritora Beatriz Giménez de Ory protagoniza el primer encuentro del Premio Hache 2026 de Cartagena

MURCIA/ Radio Mandarache retransmitirá el encuentro con público en directo desde la biblioteca del colegio Salesianos

CARTAGENA (MURCIA), 13 (EUROPA PRESS)

Los Premios Mandarache y Hache 2026 del Ayuntamiento de Cartagena han reunido este martes a miles de jóvenes en el segundo encuentro telemático de la temporada, protagonizado por Beatriz Giménez de Ory, autora finalista al Premio Hache 2026 con su novela juvenil 'Las cien tormentas'.

El encuentro ha tenido lugar con público en directo desde la biblioteca del colegio Salesianos de Cartagena y ha conectado a los más de 25 centros participantes de la ciudad mediante videollamada, permitiendo que el alumnado participante pudiera conversar con la autora y trasladarle sus preguntas en directo.

El encuentro se difundirá a través del canal de YouTube del programa Mandarache, y su contenido sonoro se transformará en un nuevo episodio de 'Hableemos', el programa de Radio Mandarache, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

La sesión ha contado con la conducción de Estela Santos y Guillermo Carrasco, responsables de dinamizar el encuentro y conductores del programa de pódcast, guiando la conversación en torno al proceso de creación, los temas centrales de la obra y la experiencia lectora.

BEATRIZ GIMÉNEZ DE ORY Y 'LAS CIEN TORMENTAS'

Beatriz Giménez de Ory (Madrid, 1972) es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Autónoma de Madrid. Desde 1998 ejerce como profesora de Lengua y Literatura en centros públicos de Castilla-La Mancha y Madrid.

Inició su trayectoria literaria escribiendo relatos para adultos y obtuvo en 2003 el XI Premio Internacional Círculo Cultural Faroni de Relato Hiperbreve.

Posteriormente centró su obra en la literatura infantil, especialmente en verso, ámbito en el que ha sido reconocida con el Premio Internacional Ciudad de Orihuela de Poesía para Niños (2011), el Premio Luna de Aire (2012) y el Premio Fundación Cuatrogatos en dos ocasiones (2014 y 2017).

Es coautora del proyecto educativo 'Un día en la ópera', galardonado con el Premio de Innovación Pedagógica de la Comunidad de Madrid. En 2021 recibió el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil por 'Un hilo me liga a vos'.

'Las cien tormentas' presenta a Babbo, un hombre solitario rodeado de pájaros, que emprende un largo camino hasta el pueblo de Vallande. Entre sus barbas arrastra piedrecitas de colores: pequeñas memorias de un pasado difícil. En Vallande conocerá a una niña que, contra todo pronóstico, le ofrecerá una nueva oportunidad de pertenecer a una familia.

Con resonancias de fábula, la historia explora cómo el afecto y el reconocimiento de los demás pueden convertirse en una fuerza capaz de transformar la tristeza en esperanza.

Con la advertencia del hada Plinia como presagio, Babbo se enfrenta a una vida nueva marcada por la aventura y por un cariño que, hasta entonces, le había sido negado.

El Proyecto Mandarache de Educación Lectora, impulsado desde 2004 por el Área de Juventud del Ayuntamiento de Cartagena, se consolida como una iniciativa de referencia en mediación lectora juvenil, combinando experiencias presenciales y formatos digitales para facilitar el contacto directo entre creadores y lectores jóvenes.