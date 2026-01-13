MURCIA.-La gala Estrellas de la Danza estará protagonizada por solistas y primeras figuras del Ballet de la Ópera de París

MURCIA/ AUDIO: Enlace a archivo de audio disponible al final del texto.

MURCIA, 13 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes celebrará este sábado, a las 20.00 horas, en el Auditorio regional Víctor Villegas de Murcia, la quinta Gran Gala Estrellas de la Danza, que estará protagonizada por solistas y primeras figuras del Ballet de la Ópera de París, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

El espectáculo, contará con la dirección artística de Alessio Carbon, la coordinación técnica de Alessandro Caso y dirección de Vicenta Hellín, ofrecerá un programa que combina variaciones de los grandes ballets clásicos con piezas contemporáneas para ofrecer un recorrido entre tradición y modernidad.

Será la primera vez que el público de la Región de Murcia podrá disfrutar en directo de un programa íntegramente interpretado por artistas de la Ópera de París, que alberga interpretes de la que está considerada la institución más prestigiosa y con mayor tradición de la danza europea.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, ha indicado que "este sábado tendremos la oportunidad de disfrutar de una velada única de ballet y danza de la mano de la compañía de la Ópera de París donde brillará la técnica impecable, la elegancia interpretativa y el virtuosismo de intérpretes".

Sobre el escenario del Auditorio regional estarán los bailarines Alexandre Boccara, Aurélien Gay, Manuel Giovani, Axel Ibot, Héctor Jain, Lorenzo Lelli, Hortense Maurin, Clara Mousseigne y Elizabeth Partington y Luciana Sagioro.

El programa incluye 'El cascanueces', 'Giselle', 'Camille', 'Diana y Acteón', 'Appointed rounds', 'La bella durmiente', 'Indomptés', 'Les bourgeois', 'Palindrome presque parfait', 'El Corsario' y 'Aunis'.

La quinta Gran Gala Estrellas de la Danza en el Auditorio regional Víctor Villegas tendrá lugar este sábado, 17 de enero, a las 20.00 horas. Para más información y compra de entradas se puede consultar la página web del Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas.

---------------------

Contenido multimedia:

Audio: La gala Estrellas de la Danza estará protagonizada el Ballet de la Ópera de París

Duración: 00:20

Url: https://audio.europapress.es/auth?v=1042036&p=1&t=eyJuYW1laWQiOiIxMjg3IiwiZXhwIjoxNzY4NDc3MTY3LCJpc3MiOiJFbnZpb05vdGljaWFzIiwiYXVkIjoiYXVkaW8uZXVyb3BhcHJlc3MuZXMifQ.4LqZZQWhIGbWeY4N0MNvjq8z5XtTGAHNg28gn5yjvZ0

---------------------