RTVE nombra a Ana Peláez directora del área de Artes y Conocimiento para lanzar su nuevo canal cultural

MADRID/ MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La periodista y productora ejecutiva de Documentales de RTVE, Ana Peláez, ha sido nombrada directora del área de Artes y Conocimiento, con el objetivo principal de poner en marcha y dirigir el nuevo canal cultural de la Corporación pública que espera iniciar sus emisiones el próximo mes de junio.

Según ha informado este martes RTVE, la nueva Dirección dependerá orgánicamente del director de Televisión Española (TVE), Sergio Calderón, y del área de producción de contenidos de Ana María Bordas. Por su parte, Ignacio Elguero se incorpora dentro de la Dirección de Artes y Conocimiento como director de Iniciativas Culturales.

En relación con el nuevo canal cultural, la Corporación ha explicado que estará fundamentado en cinco grandes pilares, entre ellos el documental. Para ello, se trabajará en la ampliación del convenio de colaboración que tiene RTVE con el canal ARTE, sin descartar otras fórmulas asociativas.

Asimismo, el canal apostará por las artes escénicas y el teatro, donde se recuperarán joyas de Estudio 1, junto a nuevas producciones que se pondrán en marcha; y por el cine español, mediante el stock de cine participado de RTVE y ciclos temáticos.

La Corporación ha avanzado que otro de los pilares será la música clásica y la ópera, con un papel "muy importante" de la Orquesta y Coro RTVE y también los grandes teatros líricos de España. "El canal apostará por las nuevas tendencias, lo que permitirá visibilizar el trabajo que realiza Radio 3 a través de Radio 3 Extra", ha remachado.

RTVE ha destacado que, en la actualidad, es de las "pocas grandes corporaciones" que no cuentan un canal específico dedicado a la cultura en su sentido más amplio. En el caso de Francia y Alemania, se creó un canal específico, el canal Arte, que también tienen la británica BBC y la italiana RAI.

Respecto a Ana Peláez, ha indicado que es licenciada en Periodismo por la Universidad San Pablo CEU y Máster en Liderazgo Ejecutivo por ESADE. Inició su carrera profesional como redactora de RNE en 1996. En 1997 se incorporó como redactora a Televisión Española, donde trabajó durante más de una década en servicios informativos, 'Agrosfera', y otros programas como 'La aventura del saber'. De 2009 a 2013 fue directora de 'Los oficios de la cultura'.

Durante ocho años dirigió el espacio 'Imprescindibles', de 2013 a 2021. El programa fue reconocido con el Premio Nacional de Televisión en 2019 por su labor de acercar la cultura española al gran público a través de documentales sobre figuras clave del siglo XX y logró además por sus trabajos varios Delfines de Oro y Plata en Cannes, Medallas de Plata y bronce en Hamburgo y Medallas de Oro y Plata en Nueva York.

Los últimos cinco años ha sido productora ejecutiva de Documentales de RTVE y ha creado Promueve, el espacio para el registro online de proyectos de cine y documentales de la Corporación.