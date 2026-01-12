Tres investigados en Palencia por una estafa en la venta de entradas para el festival Sonorama

PALENCIA/ PALENCIA, 12 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Palencia ha investigado a dos hombres de 27 y 30 años y a una mujer de 39 años, todos de nacionalidad española, como supuestos autores de un delito de estafa en la compraventa de entradas para el festival Sonorama, tal y como han informado desde la Subdelegación del Gobierno.

Según las investigaciones, todo comenzó cuando la víctima, a través de una conocida red social, contactó con un perfil que vendía entradas para festivales de música que se celebra en Aranda de Duero. Tras seguir la conversación por una aplicación de mensajería instantánea, acordaron un precio de 95 euros por una entrada para el Sonorama, tras lo que se realizó la correspondiente transferencia.

A continuación, el supuesto vendedor le solicitó el comprobante del pago a través de un enlace. Cuando la víctima accedió, realizó de forma involuntaria otra transferencia de 95 euros. A partir de ese momento, el supuesto vendedor bloqueó a la víctima tanto en la red social como en la aplicación de mensajería instantánea.

Tras presentar denuncia, la Guardia Civil logró identificar a las tres personas que estaban detrás de esta estafa, que ya son investigadas por el referido delito.

Desde la Guardia Civil de Palencia se recomienda acudir directamente al organizador del evento para adquirir las entradas, o bien a alguno de los canales autorizados, que por norma general vienen indicados en la propia página web del festival.