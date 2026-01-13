Urtasun presenta mañana medidas para proteger a las pequeñas salas de música en vivo

MADRID/ MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, presenta este miércoles 14 de enero las medidas que compondrán el plan del Ministerio para "proteger" las pequeñas salas de música en vivo, que en los últimos meses han sufrido algunos cierres, como el mítico Café Central de Madrid.

"Hay que defenderlas porque esas salas son un ecosistema cultural imprescindible en nuestro país y juegan un papel que no juegan otros. Por ejemplo, dar a conocer nuevas bandas o jóvenes que se dan a conocer gracias a la programación en música en pequeñas salas", adelantó Urtasun en una entrevista con Europa Press a finales del pasado agosto.

El titular del departamento de Cultura avanzará las medidas acompañado de representantes de la Asociación Estatal de Salas de Conciertos (ACCES). Hace unos meses mostraba su preocupación por la serie de cierres de estos pequeños locales y esperaba poder impulsar este plan de apoyo.

Aunque entonces reconoció que los grandes festivales de música juegan "su papel" como "escaparte internacional" para los artistas españoles, destacó la importancia de defender la música en vivo en red.