Una preparación de altura en los Stage La Región del Club Ciclista Maceda

La expedición del Club Ciclista Maceda, encabezada por Xulio Conde, en los los Stages La Región en la estación de Manzaneda.

Uno de los clubes referencia de la provincia en materia de ciclismo es, sin duda alguna, el Club Ciclista Maceda. El conjunto ourensano ha sido uno de los privilegiados al disfrutar durante tres días de los Stages La Región en la Estación de Montaña de Manzaneda. La iniciativa que retomó después de ocho años el diario ourensano tuvo como último protagonista al ciclismo. “A verdade é que o sitio es unha pasada, sobre todo para facer stages de pretemporada, pero tamén para ir en plan familiar ou con amigos”, reconoce Xulio Conde, director técnico del Club Ciclista Maceda.

Últimas indicaciones antes de comenzar el entrenamiento. | Lucía Otero

En cuanto a la dinámica de entrenamientos, Conde comenta que “lóxicamente, ficemos bici pola maña (ciclocrós) e pola tarde (carretera ou btt), pero a parte diso realizamos as actividades que nos ofertaba Manzaneda. Desfrutamos do parque multiaventuras, do bike park e do rocódromo, empregamos a piscina e o spa, e moitas máis cousas. A verdade é que non paramos en ningún dos tres días. Cando chegaba a noite, os rapaces caían rendidos e iso demostra que o pasaron moi ben”.

La Estación de Montaña de Manzaneda es el lugar más indicado para la preparación de un club ciclista, ya que está a 1.781 metros de altura. Conde apunta que “iste é un lugar indóneo para os ciclistas de alto nivel, Carlos Canal suele vir bastante, Pablo Rodríguez, tamén. Moitos son os que escollen Manzaneda para facer un stage en altura”.

Los bikers del CC Maceda realizan un ejercicio. | Lucía Otero

En líneas generales, Conde no puede estar más contento con la estancia del equipo en la estación. “Quedamos encantados co trato recibido, todos os servicios foron espectaculares, os apartamentos están moi bien e ata a gastronomía era unha maravilla”.

Además del aspecto deportivo del stage, el director técnico del CC Maceda también destaca que “ó que máis traballamos nestes días foi facer grupo. Sabemos que na competición se vai a notar e os rapaces fixeron moita piña. Para todos eles é un atractivo levarse ben cós compañeiros e pasar unhos días de convivencia”.

Toca recuperar fuerzas para continuar con la sesión preparatoria en un paraje inmejorable. | Lucía Otero

Asesou y Escualos, próximos invitados

Los Stages de La Región en la estación de Manzaneda comenzaron a principios de agosto y, aunque ya es septiembre, todavía quedan dos clubes ourensanos más que los van a disfrutar. El Club Asesou de escalada y el Club de Natación Escualos cerrarán una propuesta que tuvo una gran acogida durante todo el verano. El Asesou llegará a Manzaneda el próximo viernes, mientras que el Escualos lo hará el viernes 25.