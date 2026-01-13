Agenda Autonómica de Europa Press para este martes, 13 de enero

MADRID/ MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones más destacadas de la sección de Autonomías previstas para este martes, 13 de enero:

ACTUALIDAD POLÍTICA

-- 10.00 horas: En Barcelona, el alcalde Jaume Collboni presenta la programación de la Capital Mundial de la Arquitectura Barcelona 2026, con la arquitecta jefe Maria Buhigas. Canòdrom (Concepció Arenal, 165).

-- 11.00 horas: En Palma, regidores del Ayuntamiento de Palma, consellers del Consell de Mallorca y diputados del Parlament del PSIB, MÉS per Mallorca y Unidas Podemos presentan iniciativas conjuntas en defensa de la memoria de Aurora Picornell. (Frente al busto de Aurora Picornell en el Born del Molinar).

-- 11.30 horas: En Zaragoza, la secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, atiende a los medios de comunicación con motivo de su reunión con el sector cultural aragonés, en la Cafetería del Teatro Romano.

TRIBUNALES

-- 10.00 horas: En Palma, la Audiencia Provincial de Palma continúa, con declaraciones de testigos e investigadores de la Guardia Civil, el juicio con jurado popular contra un hombre acusado de matar a uno de los cuatro asaltantes que entraron en su finca de Inca (Mallorca) con la intención de robarle una planta de cannabis. Audiencia Provincial de Palma (Plaza del Mercat, 12).

SOCIEDAD

-- 09.30 horas: En Ciudad Real, el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Julián Garde, inaugura la exposición 'La biblioteca en movimiento: un viaje de 40 años'. Planta baja de la Biblioteca General Universitaria - edificio de Servicios Generales (Avenida Camilo José Cela).

-- 10.15 horas: En Sevilla, el secretario general de Facua-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, ofrece una rueda de prensa para abordar la venta de balizas V16 online. En la sede nacional de la entidad (calle Bécquer, 25).

-- 11.30 horas: En Algemesí (Valencia), la comisionada del Gobierno para la reconstrucción tras la dana, Zulima Pérez, visita la localidad, con ocasión de la aprobación de la nueva orden, que amplía el objeto de las subvenciones concedidas por parte del Ministerio de Política Territorial y que facilita la realización de actuaciones de prevención de inundaciones y para la prevención del cambio climático. Ayuntamiento.

CULTURA

-- 11.30 horas: En Madrid, presentación de la XXVIII edición de la campaña 'Libros a la Calle', con la presencia del consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, el director general de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, Bartolomé González Jiménez, el presidente de la Asociación de Editores de Madrid, Manuel González Moreno, el director gerente de EMT, Alfonso Sánchez Vicente, y el director general de CEDRO, Jorge Corrales. Vestíbulo de la estación de Metro Moncloa (acceso por C/ Arcipreste de Hita, 1).

-- 12.00 horas: En Madrid, presentación de la programación del Teatro Circo Price para el 2026 y sus principales líneas de actuación, con la presencia de la delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz. Teatro Circo Price (Rda de Atocha 35).

