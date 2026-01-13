Agenda gráfica para el día 13 de enero de 2026

MADRID/ MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Enviamos a continuación las previsiones que configuran la cobertura gráfica de Europa Press para el día 13 de enero de 2026:

NACIONAL

-- 10.00 horas. En Barcelona, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, presenta la programación de la Capital Mundial de la Arquitectura Barcelona 2026, con la arquitecta jefe Maria Buhigas.

-- 10.00 horas. En Huelva, la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, coloca la primera piedra de las obras de ampliación y reforma de la Escuela de Arte y Superior de Diseño León Ortega.

-- 10.00 horas. En Tolox (Málaga), la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, asiste a la celebración del Pleno del Consejo de Participación del Espacio Natural de la Sierra de las Nieves.

-- 10.15 horas. En Madrid, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, visita a los profesionales de dos de los centros de mujeres jóvenes víctimas de violencia gestionados por la Fundación Mariana Allsopp de las Hermanas Trinitarias.

-- 10.20 horas. En Madrid, encuentro de Alto de Nivel Presidentas de las EFS de la UE y Ucrania.

-- En Madrid, ruedas de prensa en el Congreso de los Diputados.

-- 11.00 horas. En Madrid, el Jefe Superior de Policía de la Comunitat Valenciana, Carlos Gajero Grande, comparece ante la Comisión de Investigación sobre las circunstancias que influyeron en la catástrofe sufrida como consecuencia de la DANA del pasado 29 de octubre de 2024.

-- 11.30 horas. En Madrid, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, visita las 14 nuevas cámaras de videovigilancia recientemente instaladas y ya operativas en el parque de Pradolongo (Usera), dotadas con inteligencia artificial.

-- 12.00 horas. En Alicante, el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, asiste a la sesión ordinaria de la Comisión Técnica Provincial del Agua, de la Diputación de Alicante, que preside el presidente de la corporación provincial, Toni Pérez.

-- 12.00 horas. En Córdoba, los consejeros de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, y de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, inauguran, junto al presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, el nuevo edificio administrativo de la Junta de Andalucía en Córdoba.

-- 12.00 horas. En Madrid, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, atendiende a los medios de comunicación en la sede del Ministerio, antes de la reunión con la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV) para hablar de vivienda. Por parte de la CEAV acudirán Jorge Nacarino y Quique Villalobos.

-- 12.15 horas. En Madrid, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, visita el nuevo recorrido peatonal que conecta la plaza del Hidrógeno con Madrid Río, regenerando 39.000 m2 a través de un trazado de 1,5 kilómetros, y conecta algunos de los equipamientos y espacios más importantes de Usera con guiños a la comunidad china presente en el distrito.

-- 12.30 horas (aprox). En Madrid, rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

-- 13.00 horas. En Barcelona, firma de un convenio para un servicio de asistencia urbanística a ayuntamientos con la presidenta de la ACM, Meritxell Budó, la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret, la presidenta de la Diputación de Tarragona, Noemí Llauradó, el presidente de la Diputación de Girona, Miquel Noguer, el presidente de la Diputación de Lleida, Joan Talarn, y la síndica de Arán Maria Vergés.

ECONOMÍA

-- 19.00 horas. En Madrid, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, participa en el encuentro "Diálogo por el futuro de la prosperidad. Una conversación con Carlos Cuerpo", organizado por la Fundación Bertelsmann.

CULTURA

-- 12.00 horas. En Madrid, presentación de la Feria Internacional de Turismo (FITUR 2026), que se celebrará del 21 al 25 de enero en IFEMA Madrid con México como país invitado.

-- 16.40 horas. En Madrid, los actores Toni Acosta y Arturo Valls realizan la lectura de nominaciones de los Premios Goya 2026, 40 edición que se celebrará en Barcelona el 28 de febrero.

-- 17.30 horas. En Sevilla, presentación de la exposición internacional "Hudur al-Ghan'Ibin" sobre el sufrimiento del pueblo palestino.

-- 18.00 horas. En Madrid, la Reina Letizia preside la entrega de los Premios Zenda 2024-2025 en la Real Fábrica de Tapices.

-- 20.00 horas. En Sevilla, pase gráfico del ensayo de Coppélia a cargo del Ballet de l'Opéra National du Capitole de Toulouse.

DEPORTES

-- 09.30 horas. En Madrid, desayuno deportivo con el presidente de LaLiga, Javier Tebas.

-- 11.00 horas. En Valdebebas, entrenamiento del Real Madrid en la previa a su partido de Copa del Rey frente al Albacete Balompié.

-- 13.00 horas. En Barcelona, presentación de Joao Cancelo como nuevo jugador del FC Barcelona en la Oficina Comercial del Club.

-- 19.00 horas. En Valdebebas, encuentro de Liga F entre Real Madrid CF y el Athletic Club de Bilbao.

-- 21.00 horas. En San Sebastián, encuentro de octavos de final de la Copa del Rey entre la Real Sociedad y el CA Osasuna.

-- 21.00 horas. En León, encuentro de octavos de final de la Copa del Rey entre la Cultural Leonesa y el Athletic Club de Bilbao.

INTERNACIONAL

-- 13.30 horas. En París (Francia), el Rey asiste al almuerzo ofrecido por el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo.

-- 16.00 horas. En París (Francia), el Rey visita la exposición 'El gran Delfín, hijo de Rey, padre de Rey y nunca Rey', junto con el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, en el Palacio de Versalles.

-- En Tel Aviv/Gaza/Teherán/Líbano, acontecimientos en Oriente Próximo.

-- En Kiev/Moscú, nuevos acontecimientos en la guerra de Ucrania.

Pueden consultar las imágenes del servicio gráfico de Europa Press en https://fotos.europapress.es/