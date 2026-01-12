Agenda Informativa de Europa Press para mañana martes, 13 de enero (1)

MADRID/ MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para el martes 13 de enero en Europa Press agrupada en las secciones de Actualidad Política, Autonomías, Economía-Laboral y Turismo:

ACTUALIDAD POLÍTICA

-- En Madrid, ruedas de prensa en el Congreso de los Diputados: a las 10.30 horas, el diputado de Compromís Alberto Ibáñez; a las 11.15 horas, la portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán; a las 11.30 horas, la secretaria general y diputada de Podemos, Ione Belarra; a las 11.45 horas, el portavoz de los Comuns y secretario primero de la Mesa, Gerardo Pisarello (Cra de S. Jerónimo).

-- 08.10 horas: El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, es entrevistado en el programa 'El matí', de 'Catalunya Ràdio'.

-- 09.05 horas: La co-coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, es entrevistada en 'Las mañanas' de 'RNE'.

-- 09.30 horas: En Madrid , el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside la reunión del Consejo de Ministros, en el Complejo de la Moncloa (Av. Puerta de Hierro).

-- 10.30 horas: En Bruselas, la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, mantiene diversas reuniones con altos cargos del Parlamento Europeo, entre los que se encuentran el portavoz del Grupo EPP, Manfred Weber, y el presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, Ilhan Kyuchyuk; y a las 13.30 horas, se reúne con el equipo de eurodiputados de Justicia e Interior del PP. Parlamento Europeo (Rue Wiertz 60).

-- 11.00 horas: En Madrid, la Oficina del Parlamento Europeo en España presenta el informe anual sobre el impacto de la legislación europea en España durante 2025. Sala Lázaro Dou del Congreso de los Diputados (Cra de S. Jerónimo).

-- 12.00 horas: La ministra de Defensa, Margarita Robles, mantiene una videoconferencia con el comandante y dotación del buque escuela 'Juan Sebastián de Elcano', con motivo del inicio del XCVIII Crucero de Instrucción, el pasado 10 de enero.

-- 12.30 horas: En Madrid, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, inaugura el acto de presentación de la Estrategia de Cooperación Feminista, en la sede del Ministerio (Plaza del Marqués de Salamanca, 8); y a las 14.00 horas, se reúne con la secretaria general de ONU Turismo, Shaikha Al Nowais, en la sede del Ministerio - Palacio de Viana (Calle Duque de Rivas, 1).

-- 13.00 horas: En Bruselas, la secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, interviene en el acto 'Justicia para Palestina. Acabemos con el comercio con criminales', organizado por la Alianza de la Izquierda Europea. Posteriormente, atiende a los medios (TownHall Europe, sq. de Meeûs 5,1000).

-- 13.30 horas: En París, el Rey Felipe VI asiste a un almuerzo ofrecido por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo (Rue du Faubourg Saint-Honoré). A las 16.00 horas, visita junto a Macron la exposición 'El Gran Delfín, Hijo de Rey, Padre de Rey y Nunca Rey', en el Palacio de Versalles (Place d'Armes).

-- 16.30 horas: En Madrid, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, se reúne con el fundador y CEO de la tecnológica TRC, Alfredo Estirado; y a las 17.30 horas, con representantes de Digital Valley Spain. Ministerio (C/ Mármol 2).

-- 17.00 horas: En Madrid, el secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez; la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, y las candidatas a las Cortes por Valladolid, Patricia Gómez, y León, Nuria Rubio, atienden a la prensa antes de mantener una reunión de trabajo. Senado. (c/ Bailén).

AUTONOMÍAS

-- 09.30 horas: En Alicante , la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, se reúne con diputados y portavoces municipales de la comarca de L'Alacantí en la sede del PSPV-PSOE de Alicante (C/ Pintor Cabrera, 22). A las 12.30 horas, visita Alcoi (BioUp, C/ Poeta Joan Valls, 1 - cruce con C/ Els Tints), donde a las 13.00 horas ofrece una rueda de prensa. A las 19.00 horas, participa en la presentación del libro 'La gran oportunidad', de Cristina Monge, en Casa Mediterráneo (Plaza del Arquitecto Miguel López).

-- 13.30 horas: En Aragón, el presidente de Vox, Santiago Abascal, atiende a los medios en el marco de la precampaña de Aragón (Plaza de España, Calamocha, Teruel); y a las 18.00 horas, clausura el mitin de precampaña (Plaza de España, Utebo, Zaragoza).

-- 17.30 horas: En Palencia, el secretario general del PP, Miguel Tellado, participa en la reunión de la Junta Directiva Provincial del PP de Palencia. Salón de Actos del Centro Cultural Provincial (Pza. de los Juzgados).

ECONOMÍA-LABORAL

-- 10.30 horas: En Madrid, Anesdor celebra una rueda de prensa en la que compartirá los datos de 2025 y dará previsiones para 2026 (C/ Vía de los Poblados, 1).

-- 10.30 horas: En Madrid, Just Eat celebra la jornada 'Futuro del 'quick commerce' en 'delivery', donde se analizará cómo el delivery ha evolucionado para convertirse en un canal digital clave para restaurantes, así como nuevas verticales de negocio en sus oficinas (C/ Ancora, 40).

-- 10.30 horas: En Madrid, el Consejo General de Mediadores de Seguros presenta el estudio 'Procesos y herramientas para el colectivo de agentes'. Cuenta con la intervención del presidente del consejo, Javier Barberá, y del principal director de Accenture y coordinador técnico del informe, Aleíx de Alegría. Auditorio de Cremades y Calvo Sotelo (C/ Jorge Juan, 30).

-- 10.30 horas: En Madrid, Janus Henderson aborda las perspectivas globales de la firma y, más concretamente, cómo la renta fija vuelve a ser protagonista, en la cafetería Bendita Locura (C. del Príncipe de Vergara, 73).

-- 16.00 horas: En Madrid, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, preside la toma de posesión de altos cargos del Ministerio (P.º de la Castellana, 162).

-- 17.30 horas: En Madrid, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, se reúne con representantes de FarmaIndustria, en la sede del Ministerio (P.º de la Castellana, 160) y a las 19.30 horas, asiste a la recepción por el Año Nuevo de la Cámara de Comercio Alemana para España, en el Hotel The Palace (Pl. de las Cortes, 7).

-- 19.00 horas: En Madrid, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, participa en el encuentro 'Diálogo por el futuro de la prosperidad. Una conversación con Carlos Cuerpo', organizado por la Fundación Bertelsmann. Espacio Bertelsmann (C/ O'Donnell, 10).

TURISMO

-- 10.30 horas: En Madrid, ObservaTUR presentará su estudio de temporada Invierno 2026. Palacio de Santoña - Cámara de Comercio (C/ Huertas, 13).

-- 10.30 horas: En Madrid, Exceltur valorará el cierre turístico de 2025 y dará previsiones para 2026. Hotel Fénix Gran Meliá (C/ Hermosilla, 2).

-- 12.00 horas: En Madrid, Ifema Madrid presentará la 46ª edición de Fitur 2026 en rueda de prensa. Sala de Prensa de Ifema Madrid (Av. del Partenón, 5).