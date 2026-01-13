(AMP) Fitur 2026 tendrá 967 expositores, un 9% más, y espera un impacto económico en Madrid de 487 millones

MADRID/ MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La 46 edición de Fitur, que se celebrará en Ifema Madrid entre el 21 y el 25 de enero, contará con 967 expositores titulares, un 9% más que el año anterior, repartidos en nueve pabellones, y prevé generar un impacto económico en Madrid de 487 millones de euros, aproximadamente un 9% más que el año anterior.

No obstante, el presidente del Comité Ejecutivo de Ifema Madrid, José Vicente de los Mozos, ha señalado en rueda de prensa este martes que están convencidos de que el impacto final superará los 500 millones de euros.

En cuanto a los asistentes, la previsión es superar los 255.000, tanto en formato presencial como a través de la plataforma Live Connect. De estos, unos 155.000 serán profesionales y 100.000 público general.

La feria también ha incrementado en un 5% el número de empresas participantes, hasta las 10.000, y en ella estarán presentes 161 países y regiones, un 3% más, que aportarán 111 representaciones oficiales (+9%).

En esta edición, dado que el pabellón 1 de Ifema se encuentra en reformas, la feria crece en 8.000 metros cuadrados al hacer uso del pabellón 12 de la Feria de Madrid, que triplica en tamaño al anterior.

Asimismo, la feria cuenta como país socio a México, introduce un nuevo espacio, el Pabellón del Conocimiento, donde estarán presenten más de 190 empresas y se celebrarán más de 200 sesiones en ocho auditorios.

También se introduce como novedad Fitur Experience, un espacio que pondrá de relieve la importancia y el auge del turismo de experiencias y donde los visitantes podrán participar en una serie de actividades preparadas para el fin de semana. Asimismo, se celebrará la primera Cumbre de Comunicación Turística.

El horario de apertura de la feria será de 10.00 a 19.00 horas entre el 21 y el 23 de enero, días de jornadas profesionales, mientras que el sábado abrirá de 10.00 a 20.00 y el domingo de 10.00 a 18.00 horas.

DIECIOCHO NUEVAS PARTICIPACIONES

En esta edición se han unido como nuevos participantes 18 países y regiones, que son Abu Dabi, Dubái, algunas regiones de Alemania y Reino Unido, Angola, Argelia, Belice, Benín, Bután, Haití, Islas Caimán, Líbano, Macedonia del Norte, San Marino, Santo Tomé y Príncipe, Siria, Somalia y Suiza.

De esta forma, la presencia de África crece un 34% en esta edición, mientras que la de Oriente Medio se refuerza un 28% y la de Asia-Pacífico se incrementa un 22%. Estas regiones coinciden con las que lideran el crecimiento de las llegadas internacionales a España.

SEGUNDO PUNTO DE ACCESO PARA AGILIZAR LA ENTRADA

De los Mozos ha aprovechado también para pedir disculpas a los asistentes por los inconvenientes que puedan ocasionar las obras que se están acometiendo actualmente en Ifema Madrid.

"Decirles que no va a ser inconveniente sería mentirles y no lo voy a hacer, pero vamos a intentar reducirlos", ha recalcado.

Así, el acceso a la feria se podrá realizar a través de la puerta principal de Ifema y a través de un 'fast track' que se instalará en el pabellón número 12 con el objetivo de que pueda fluir mejor la entrada de los visitantes.

De los Mozos también ha pedido que, "en la medida de lo posible", los asistentes acudan a Ifema en metro para evitar los problemas con el aparcamiento, superficie que se está preparando para acoger el Gran Premio de España de Fórmula 1 el próximo septiembre.

EL TURISMO COMO HERRAMIENTA DE PAZ

El presidente del comité organizador de Fitur y de Iberia, Marco Sansavini, ha indicado que Fitur "no es solo una feria", sino que es un lugar "donde los lazos estratégicos se definen" y que ofrece la oportunidad de ser un "motor de innovación" para el sector turístico.

La secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, por su parte, ha declarado que Fitur es "un escaparate para poder mostrar y explicar al mundo" lo que hacen desde el Gobierno y desde Turespaña, que contará con un stand de 600 metros cuadrados en el pabellón 9.

Sánchez también ha aprovechado su participación para remarcar que, "en el actual contexto geopolítico", es necesario remarcar que el turismo "gestionado de una forma responsable y sostenible es una poderosa herramienta para el entendimiento entre países y culturas", por lo que quiere promover un modelo turístico que sirva como herramienta para la "paz, el desarrollo y la cooperación internacional".

Asimismo, ha felicitado a México por haberse convertido en el país socio Fitur de esta edición para "demostrar su atractivo turístico al mundo" como principal país emisor de turistas desde Latinoamérica hacia España.

En esta línea, el titular de la Unidad de Innovación, Sustentabilidad y Profesionalización Turística de la Secretaría de Turismo de México, Miguel Aguiñiga Rodríguez, ha señalado que México viene no solo a mostrar destinos sino a compartir una visión clara de hacia donde quieren llevar el turismo y colaborar con el mundo.

"México cree profundamente en el turismo como un motor de desarrollo económico, social y cultural. Un motor que genera empleo que impulsa comunidades que preserva identidades y que cuando se gestiona con responsabilidad se convierte en una herramienta poderosa para el bienestar colectivo y la prosperidad compartida", ha declarado.

Como país invitado, participan en la feria 32 estados de la República Mexicana con más de 23 actividades, no solo en Ifema, sino en Madrid, y una delegación de casi 1.000 profesionales que participan por primera vez en Fitur.