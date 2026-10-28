Los analistas apuntan a que el BCE mantendrá los tipos

La mayoría del mercado apunta a que el Banco Central Europeo (BCE) mantendrá sin cambios los tipos de interés en su reunión de este jueves, marcando así una pausa que sigue a la subida de 25 puntos básicos de septiembre, aunque los analistas coinciden en un nuevo endurecimiento monetario antes de que acabe el año. La situación de la eurozona se dibuja complicada con una tasa de inflación en máximos de tres años, hasta el 3,8% en septiembre tras crecer seis décimas en un mes; el repunte de los bonos soberanos en sus principales economías, con Francia en el punto de mira por sus problemas de deuda, y una incertidumbre política que dejó fuertes protestas en varios países europeos.

Ante este contexto, la entidad central europea dejará los tipos de interés en su actual nivel en su próxima reunión de este jueves 29 de octubre, con lo que la tasa de depósito (DFR) se mantendrá al 2,5%, la de las operaciones de refinanciación (MRO) al 2,65% y la de la facilidad marginal de préstamo (MLF) al 2,90%, con el objetivo de ganar tiempo y tener una visión más ampliada en su reunión de diciembre. “Una subida de tipos esta semana sería una gran sorpresa. La probabilidad es prácticamente nula, ya que la inflación se ha mantenido controlada, Francia ha propiciado una revisión a la baja de los precios y la presidenta Christine Lagarde se ha mostrado algo menos beligerante”, indicaron los analistas de ING Think, Francesco Pesole, Michiel Tukker y Carsten Brzeski.

De hecho, la inflación subyacente de la zona euro, que deja fuera la energía, los alimentos frescos, el alcohol y el tabaco, se situó en el 2,5% en septiembre, incrementándose apenas un décima, un dato que parece indicar la ausencia todavía de efectos de segunda ronda en la economía europea. “Aunque actualmente estamos observando una mayor inflación, todavía no hay indicios de que se esté incorporando de forma duradera. Los efectos indirectos siguen estando contenidos y los efectos de segunda ronda no son evidentes”, explicó el gestor de carteras de Pimco, Konstantin Veit.

Francia afronta una creciente presión en los mercados de deuda, con el rendimiento de su bono a diez años llegando a superar recientemente el 5%, su nivel más alto desde 2002, de tal manera que los inversores exigen mayores intereses para financiar al Estado francés, en un contexto de preocupación por la situación de las cuentas públicas. Esta tensión también se refleja en la prima de riesgo francesa, con el diferencial entre el bono francés y el alemán (Bund) en torno a los 160 puntos básicos.

Por otra parte, la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) decide hoy su próximo paso en materia monetaria y los analistas coinciden en que el banco central estadounidense tampoco acometerá cambios en los tipos de interés, tras subir por primera vez en más de tres años la tasa de referencia en su pasada reunión, pero anticipan un incremento antes de que acabe el año.