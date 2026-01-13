AV.- A Xunta rexeitará no CPFF a proposta de reforma de financiamento por "raquítica" e "inaceptable"

Publicado: 13 ene 2026 - 13:13

SANTIAGO DE COMPOSTELA/ SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 (EUROPA PRESS)

O conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, avanzou que a Xunta rexeitará este mércores no Consello de Política Fiscal e Financeira (CPFF) a proposta de reforma de financiamento autonómico que trasladou o Goberno central, ao considerala "raquítica" e "inaceptable".

Respecto diso, Corgos criticou que reduce o peso de dous factores como o envellecemento e a dispersión poboacional, que elevan o custo dos servizos públicos en Galicia, e cargou contra o "pacto previo" con Cataluña.

En todo caso, asegurou que acudirá ao CPFF a "escoitar" e pedir explicacións á ministra de Facenda, María Jesús Montero, sobre as modificacións que expón ao sistema.

(Haberá ampliación)

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats