AV.- A Xunta rexeitará no CPFF a proposta de reforma de financiamento por "raquítica" e "inaceptable"
SANTIAGO DE COMPOSTELA/ SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 (EUROPA PRESS)
O conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, avanzou que a Xunta rexeitará este mércores no Consello de Política Fiscal e Financeira (CPFF) a proposta de reforma de financiamento autonómico que trasladou o Goberno central, ao considerala "raquítica" e "inaceptable".
Respecto diso, Corgos criticou que reduce o peso de dous factores como o envellecemento e a dispersión poboacional, que elevan o custo dos servizos públicos en Galicia, e cargou contra o "pacto previo" con Cataluña.
En todo caso, asegurou que acudirá ao CPFF a "escoitar" e pedir explicacións á ministra de Facenda, María Jesús Montero, sobre as modificacións que expón ao sistema.
(Haberá ampliación)
