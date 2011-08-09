El Brent pierde los 100 dólares por barril por primera vez desde febrero ante el temor a una nueva recesión

En concreto, el precio del barril de petróleo Brent de calidad Mar del Norte llegaba a caer momentaneamente hasta los 98,74 dólares, frente a los 103,15 de la apertura, lo que supone su precio más bajo desde el pasado 8 de febrero, antes del estallido de las revueltas en el Norte de Africa.

Asimismo, el precio del barril de Texas llegaba a caer hasta los 75,71 dólares, frente a los 81,10 dólares de la apertura, el nivel más bajo desde septiembre de 2010.

Por su parte, la OPEP ha revisado a la baja en 150.000 barriles diarios su estimación de consumo mundial de petróleo en 2011, hasta 1,21 millones de barriles al día, mientras que en 2012 calcula una demanda de 1,30 millones de barriles, lo que representa un descenso de 30.000 barriles diarios respecto a su anterior previsión.