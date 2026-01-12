Consello.- A Xunta abonará esta semana ao persoal empregado público a subida salarial do 2,5% correspondente a 2025
SANTIAGO DE COMPOSTELA/ O impacto orzamentario estimado para a Administración galega pola actualización retributiva do ano pasado é de 143 millóns
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 (EUROPA PRESS)
A Xunta de Galicia abonará esta semana aos empregados públicos autonómicos o incremento salarial do 2,5% correspondente a todo o ano 2025, cun impacto estimado de 143 millóns para a Administración galega.
Diso informou este luns o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, na rolda de prensa posterior á reunión semanal do Consello.
O Goberno galego sinalou que a competencia para actualizar as retribucións salariais dos empregados públicos é exclusiva do Estado e que o habitual é que se realice na Lei de orzamentos.
Con todo, apuntou que a falta de contas estatais foi o que motivou que non se actualizasen en 2025 os salarios dos empregados públicos, excepto o 0,5% correspondente ao exercicio de 2025.
Ademais, apuntou que até o 3 de decembro de 2025 non se publicou o Real Decreto lei 14/2025 mediante o que se autoriza esta alza para 2025 (2,5%) e o 2026 (1,5%) e indica que "por iso é polo que se demorase o pago desta actualización até esta semana".
Os incrementos retributivos previstos para os anos 2027 e 2028 deberán ser obxecto de aprobación nas correspondentes leis de orzamentos para poder ser aplicados.
Ademais das retribucións dos atrasos, con efectos de xaneiro de 2025, a nómina de xaneiro do persoal ao servizo do sector público autonómico reflectirá a subida do 1,5% para este 2026.
Deste xeito, a Xunta sinala que, desde 2024, o incremento anual consolidado para os empregados públcios autonómicos será dun 4%.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Lo último