Economía.- La afluencia a los centros comerciales en España crece un 0,7% en diciembre, en plena campaña de Navidad

La afluencia a los centros comerciales españoles aumentó un 0,7% en el mes de diciembre respecto al mismo mes del año 2024, según los datos del índice mensual publicado por Sensormatic Solutions, la marca de Johnson Controls para soluciones 'retail'.

En concreto, el acumulado de los últimos 12 meses deja un incremento del 2,5%, tras los últimos datos de la campaña de Navidad, donde se viven jornadas de compras y ambiente festivo por las iniciativas organizadas por los centros comerciales en esas fechas.

Por su parte, en Portugal, la visita de clientes a los centros comerciales lusos descendió un 1,1% respecto a diciembre de 2024, con un acumulado anual de los últimos 12 meses que se sitúa en el 0,4%.