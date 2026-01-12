Economía.- Las agencias avisan de dificultades en la negociación del nuevo convenio tras la demanda de UGT

MADRID/ Valorian, sindicato mayoritario, expone los temas principales que quiere negociar en futuras reuniones

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

La Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) ha avisado de la dificultad para iniciar una negociación sobre un nuevo convenio colectivo, ya que podría verse condicionada por la demanda presentada por UGT sobre la regulación de la baja por enfermedad en la firma laboral para 2025, por lo que, previsiblemente, todos los asuntos relativos a salarios quedarán aplazados hasta que se resuelva dicho recurso.

Así lo ha informado Valorian, sindicato mayoritario en la mesa negociadora, tras una nueva reunión este lunes, en la que se han expuesto los temas principales a abordar para negociar en profundidad durante los próximos encuentros.

En un reciente comunicado, UGT anunció la interposición de esa demanda al considerar que el convenio de 2025 contiene "recortes inaceptables" en los derechos de las personas trabajadoras, especialmente en materia de incapacidad temporal.

"Si la Audiencia Nacional falla a favor de la demanda interpuesta por UGT, se logrará la retirada de las limitaciones contenidas en el Artículo 48 del Convenio. Esto asegurará que todas las personas trabajadoras del sector perciban el 100% de su salario durante la baja por enfermedad (IT)", ha asegurado esta organización.

En concreto, se prevé la celebración de la vista judicial sobre este conflicto el próximo jueves, 15 de enero.

De vuelta con la reunión de este lunes, Valorian ha enumerado los principales temas a abordar en futuros encuentros, resaltando la reducción de la jornada anual con más días de vacaciones, los incrementos salariales por encima de la previsión de IPC o las cláusulas que garanticen el poder adquisitivo.

En cuanto a los otros puntos resaltados, figuran la supresión de la cláusula de absorción y compensación, la mejora de la conciliación con nuevos permisos retribuidos y materias formativas del Ordenamiento Laboral, la limitación del embargo de vacaciones, las mejoras sobre el teletrabajo y la desconexión digital y la regulación del trabajo de Guías y Servicios Receptivos.

De esta manera, se abordará la negociación por materias, por lo que, en la próxima reunión del 26 de enero, se tratarán los temas relativos al Ordenamiento Laboral y a la Formación y Evaluación del Desempeño.

Nuevamente, está programado otro encuentro para el próximo mes, concretamente, el 9 de febrero.

En junio de 2025, la patronal y Valorian, sindicato mayoritario, firmaron el acuerdo para el incremento salarial del 3% en las agencias de viajes en 2025, con efecto retroactivo desde el 1 de enero, que también contempló medidas como la inclusión de limitar la cláusula de compensación y absorción a salarios superiores a 24.200 euros, siempre y cuando tengan algún plus absorbible.