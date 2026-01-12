Economía.- Los agricultores catalanes levantan todos los cortes tras reunirse con Illa y Ordeig

BARCELONA/ BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)

Los agricultores catalanes, que desde el pasado jueves han realizado movilizaciones y cortes de vías a lo largo del territorio contra el acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Mercosur, han decidido levantar todos los cortes que todavía quedaban pendientes este lunes, aunque advierten de que la medida puede ser temporal.

Así lo han decidido los payeses en distintas asambleas de Revolta Pagesa y después de cinco días de acciones reivindicativas, tras la reunión que han mantenido representantes de Revolta Pagesa con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, y el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, en el Palau de la Generalitat.

En la madrugada del lunes, los agricultores han accedido a abrir un carril de entrada y salida del Port de Tarragona vía la A-27 tras el anuncio de una reunión con Illa, y después del encuentro han decidido hacer lo propio en la AP-7 entre Borrassà y Vilademuls (Girona), la C-16 entre Casserres y Berga (Barcelona) y en la C-38 en el Coll d'Ares (Lleida).

Tras la reunión con Illa y Ordeig, el portavoz de Revolta Pagesa, Jordi Aguilera, ha mostrado su "satisfacción" por el hecho de que el presidente haya mantenido los compromisos que el conseller trasladó al sector y ha asegurado que a partir de ahora comenzarán el seguimiento del trabajo para la dotación de recursos y la minimización del impacto del acuerdo UE-Mercosur.

Por su parte, Illa ha afirmado que la defensa del sector agrario es "uno de los ejes prioritarios" del Govern de la Generalitat y ha aclarado que el conseller Ordeig habla en nombre del Ejecutivo catalán, en sus palabras.