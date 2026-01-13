Economía.- Airbus Helicopters nombra CEO a Matthieu Louvot, actualmente vicepresidente ejecutivo de Estrategia de Airbus

MADRID/ MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Airbus Helicopters ha nombrado consejero delegado (CEO) a Matthieu Louvot, actualmente vicepresidente ejecutivo de Estrategia de Airbus, según ha anunciado en un comunicado la compañía este martes.

En concreto, dicha designación tendrá efecto a partir del 1 de abril, momento en el que Louvot pasará a depender del consejero delegado de Airbus, Guillaume Faury, y formará parte del comité ejecutivo de la empresa.

Louvot sucederá a Bruno Even, quien ha decidido abandonar la empresa para perseguir sus próximos objetivos personales y profesionales.

"Estoy profundamente agradecido por el liderazgo de Bruno al frente de Airbus Helicopters durante los últimos ocho años", ha declarado Faury, que ha añadido que bajo su mandato la división amplió su cartera de productos, transformó su sistema industrial y se situó en una trayectoria de crecimiento sostenible y rentable.

Respecto a la nueva incorporación, el máximo ejecutivo ha asegurado que los equipos de Helicopters "se beneficiarán del liderazgo de Matthieu, cuya amplia experiencia en la industria de los helicópteros y su profundo conocimiento de las prioridades operativas y estratégicas de la división permitirán una transición fluida". "Le deseo mucho éxito en el cargo y espero ver a Airbus Helicopters alcanzar nuevas cotas bajo su liderazgo", ha concluido.

Graduado por la Ecole Polytechnique y la Ecole Nationale d'Administration, Matthieu Louvot comenzó su carrera en la administración francesa, entre otros cargos como asesor para la industria en la Presidencia francesa. Se incorporó a Airbus Helicopters en 2010, donde ocupó varios puestos directivos, entre ellos el de vicepresidente ejecutivo de Atención al Cliente y Servicios y el de vicepresidente ejecutivo de Programas.

Por último, Airbus ha comentado que el sustituto de Louvot en el cargo de vicepresidente ejecutivo de Estrategia se anunciará más adelante.