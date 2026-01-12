Economía.- Airbus supera su previsión de entregas de aviones comerciales en 2025 con 793 aviones, un 4% más

MADRID/ Redujo su objetivo inicial, de 820, tras una serie de problemas en el suministro de la familia A320

Airbus ha conseguido cumplir su previsión de entregas en 2025 al entregar 793 aviones comerciales a 91 clientes a lo largo del año, un 4% más que el año anterior, tres más de los que estimó en diciembre tras sufrir una serie de problemas en la cadena de suministro de la familia A320.

La compañía, que se había marcado el objetivo de llegar a las 820 entregas para el pasado ejercicio, tuvo que rebajar sus ambiciones a final de año por unos problemas en la calidad de los paneles de fuselaje suministrados por uno de sus proveedores para este tipo de aviones.

Del total de entregas, 93 se corresponden a modelos de la familia A220; 607 a la familia A320, 36 del tipo A330 y 57 A350.

La compañía destaca que el entorno operativo ha seguido "siendo complejo y dinámico", pero que las entregas vivieron una trayectoria ascendente.

No obstante, la cifra supera a la conseguida en 2024, cuando puso en manos de sus clientes un total de 766 aeronaves, algo por debajo de los 770 que pretendía entregas.

Asimismo, durante el año ha conseguido cerrar 1.000 nuevos pedidos brutos, alcanzando a finales de año una cifra récord de 8.754 aviones encargados, "lo que pone de relieve la fuerte demanda del mercado de la cartera de productos de Airbus", según ha resaltado la compañía.