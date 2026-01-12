Economía.- (AMP) Feijóo afirma que si gobierna vinculará la financiación autonómica al incremento de viviendas por CCAA

BARCELONA/ Promete "corregir drásticamente todo lo que el Gobierno ha hecho mal" en los últimos años en esta materia

BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes que si lidera el próximo gobierno de España, vinculará la financiación autonómica al incremento del número de viviendas por parte de comunidades autónomas y ayuntamientos.

Lo ha dicho en un acto tras reunir el Comité de Dirección del partido en Barcelona, en el que ha presentado un Plan estratégico de vivienda ante la escasez, los "altos impuestos", la inseguridad jurídica y la ocupación ilegal, la demanda concentrada en determinadas zonas y los salarios bajos que no alcanzan para los alquileres.

Así, ha asegurado que vinculará "el modelo de financiación de las comunidades autónomas y las reglas de gasto de los excedentes de los ayuntamientos a los que hagan realmente más viviendas en su comunidad autónoma y en sus ayuntamientos".

Feijóo ha presentado su propuesta para una financiación vinculada a la vivienda tras criticar el modelo pactado entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ERC: "Es inaceptable que Pedro Sánchez haya rehabilitado al señor Junqueras como el ministro de Hacienda del Gobierno de España".

VIVIENDA EN PROPIEDAD, "SÍNTOMA DE PROSPERIDAD"

El líder de los 'populares' ha prometido abordar la vivienda como "desafío prioritario" en un eventual Ejecutivo liderado por él, y ha asegurado que se trata de un asunto de Estado y no de izquierdas o de derechas, textualmente.

Ha dicho que el acceso a la vivienda es la puerta de entrada de los jóvenes a su proyecto de vida y que las políticas de este Gobierno están cerrando ese proyecto de vida y ha defendido "corregir drásticamente todo lo que el Gobierno ha hecho mal en los últimos siete años".

Feijóo ha señalado que "una vivienda en propiedad ha sido siempre un síntoma de prosperidad" y ha lamentado que el porcentaje de personas propietarias haya caído en todas las franjas de edad por debajo de los 65 años.

MÁS CONSTRUCCIÓN, MENOS BUROCRACIA

El plan del PP propone reducir la burocracia para las licencias de construcción de vivienda con un "silencio positivo", es decir, que si no reciben respuesta en tres meses se otorgue la licencia automáticamente.

También propone movilizar todo el suelo público disponible para ofrecerlas en alquiler "un 30% más barato que la media del mercado"; flexibilizar las operaciones de regeneración urbana; reducir de 10 a 4 años el tiempo de construcción y fomentar la colaboración público-privada.

Al mismo tiempo, Feijóo ha defendido aprobar una ley del suelo "que dé seguridad real a los planes urbanísticos"; impulsar la construcción con nuevas técnicas industriales para reducir los tiempos de ejecución, y un plan formativo y de empleo en formación profesional.

Finalmente, ha puesto sobre la mesa la bajada del IVA y del impuesto de transmisiones patrimoniales del 10 al 4% para jóvenes en la compra de la primera vivienda, y una ley "para desalojar a los 'okupas' en 48 horas".

Feijóo se ha comprometido a, en un futuro gobierno, iniciar la construcción de un millón de viviendas, y ha concluido: "A mí no me basta con cambiar al Gobierno, yo quiero cambiar España. No estoy aquí para recuperar un Gobierno, estoy aquí para recuperar un país".