Economía.- (AMP) Óscar Puente dice que la nueva Rodalies abre una nueva etapa "para ofrecer un mejor servicio"

MADRID/ Cree en "la descentralización para gestionar organismos complejos"

BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado que la creación de la nueva empresa de Rodalies de Catalunya abre una nueva etapa "en la que las instituciones colaboran y se ponen de acuerdo para ofrecer un mejor servicio".

Lo ha dicho este lunes en el acto institucional tras la constitución de la nueva compañía --que gestionará las líneas traspasadas a la Generalitat-- junto al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y que ha sido firmado por la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, y el presidente de Renfe, Álvaro Fernández.

Puente ha añadido que Rodalies de Catalunya garantiza una "gestión próxima al territorio con capacidad real sobre las prioridades del servicio" desde Catalunya.

Ha subrayado su creencia en la "descentralización para gestionar organismos complejos", como ha asegurado que es el servicio ferroviario.

"Rodalies no es solo un servicio de transporte, es parte de la vida cotidiana de cientos de miles de personas cada día", ha añadido, y ha dicho que cuando algo es, textualmente, tan importante, merece toda la atención, esfuerzo y capacidad de acuerdo de las administraciones.

COMPLEJIDAD

Puente ha subrayado la complejidad del acuerdo, que ha dicho que es la razón por la que se ha ido "paso a paso" para resolver todas las cuestiones jurídicas y organizativas que han ido surgiendo.

Ha celebrado que el acuerdo alcanzado fija unas reglas de juego claras para ambas partes, además de mantener los estándares de seguridad del sistema ferroviario y la "protección absoluta de los derechos laborales" de los trabajadores.

El ministro ha señalado que la gestión de Rodalies "puede mejorar y va a mejorar mucho en el día a día", aunque ha puesto en valor la importancia de culminar las inversiones previstas y que los nuevos trenes de Rodalies se incorporen al servicio a partir de este año.