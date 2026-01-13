Economía.- (AMP) El turismo español modera su crecimiento en 2025 y aporta 218.459 millones, un 2,5% más, según Exceltur

MADRID/ Prevé un 2026 positivo, con una generación de casi 230.000 millones, y destaca que las reservas del primer trimestre crecen respecto a 2025

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El sector turístico español ha estabilizado su crecimiento a lo largo de 2025 con la generación de 218.459 millones de euros, un 2,5% más en términos reales con respecto al año anterior, pero un porcentaje inferior a la economía española (+2,9%), dentro de un comportamiento cada vez más diferencial de la demanda extranjera, que sigue tirando aunque con menos intensidad, y sumado al estancamiento del gasto nacional.

Así se desprende de la valoración empresarial turística realizada por Exceltur, que estima que la industria aportará el 13% del valor de la economía española en 2025.

En rueda de prensa este martes, el vicepresidente ejecutivo del 'lobby' turístico, Óscar Perelli, ha destacado el año como "positivo", subrayando que la presión turística ha caído durante el periodo anual, con casi 20.000 turistas españoles e internacionales menos de media al día, es decir, hasta 7,4 turistas por cada 100 residentes.

A su vez, ha celebrado la racionalización de los alojamientos turísticos ya que, por primera vez, el número de viviendas de este uso en las 25 principales ciudades españolas se ha reducido (-4,1% en la media julio-noviembre vs 2024), lo que supone 15.963 plazas menos y se acaba el año con 366.000 en este periodo, gracias a la entrada en vigor en julio de la ventanilla única digital y el esfuerzo desigual por destinos para ordenar su crecimiento y erradicar la ilegalidad.

En materia de empleo, las empresas han finalizado diciembre con 47.815 afiliados más con respecto a 2024, aunque desde julio por debajo de los ritmos del resto de la economía española.

Aún así, los nuevos empleos turísticos reflejan una mejora de las condiciones, con el 91,9% de los nuevos contratos indefinidos, frente al 76,7% del resto de sectores, además de una tasa de temporalidad que se mantiene en valores mínimos (7,6%), mientras que el crecimiento de los salarios en convenio es del 3,9%, por encima del resto de sectores (+3,4%).

En cuanto a la valoración de las propias empresas turísticas, cierran 2025 con una intensa mejora de los resultados, creciendo un 5,6% más con respecto al año anterior, así como sus ventas (+4%), con una creciente diferencia entre quienes han invertido en mejora de producto y eficiencia operativa, ganando escala y capacidad de comercialización directa.

Por subsectores, las empresas de transportes han sido las que más han mejorado sus resultados en 2025 (+13,5% versus 2024), mientras que las de ocio han sido las que más lo han hecho en ventas (+7,2%), con positivos balances en los hoteles (mejor en las costas), las agencias de viajes y los 'rent a car'.

Sobre los destinos, Murcia (+9%) y Baleares (+7,4%), entre las comunidades de sol y playa, y País Vasco (+7,8%), Aragón (+7,2%), Madrid (+7%) y La Rioja (+7%), lideran los crecimientos de las ventas y los resultados de las empresas turísticas en 2025.

SE CONSOLIDA LA DISTANCIA ENTRE DEMANDA EXTRANJERA Y LA NACIONAL

Según el análisis de Exceltur, 2025 consolida la distancia entre el notable crecimiento de la demanda extranjera y el estancamiento de la española en sus viajes por España, dentro de una tendencia generalizada de reducción de la estancia media, pero de crecimiento del gasto diario en destino.

En concreto, la demanda extranjera crece a través del gasto (+7,9%) por encima de la afluencia (+3,4% turistas y +1,4% pernoctaciones vs 2024), en un contexto de reducción de la estancia y favorable dinamismo de tipologías alojativas de mayor valor añadido (+3,1% pernoctaciones en hoteles de 4 y 5 estrellas) y el aumento del gasto medio diario (+4,5%).

Por mercados, existe un desigual comportamiento de los principales mercados emisores: aumenta la larga distancia de Asia (China, +13,8%, y Japón, +9,9%) y EE.UU ralentiza su crecimiento (+4,5%), mientras que en Europa, Reino Unido (+3,2%), Portugal (+6,2%) e Irlanda (+5,6%) muestran una notable fortaleza, y otros grandes mercados se ven lastrados por sus economías: Alemania (-3,4%), Francia (- 1,1%), Holanda (-3,9%) e Italia (-1,3%).

De su lado, la demanda turística nacional muestra un estancamiento en sus viajes por España: las noches caen un 3,9%, el gasto se mantiene estables (-0,4%) en ETR a septiembre y +3,9% en pagos con tarjeta a noviembre, en tanto que crecen los viajes y gastos a destinos internacionales (+4,7% en viajes, +2% en pernoctaciones y +11% en la balanza de pagos).

PREVISIONES TURÍSTICAS EN 2026

De cara a 2026, Exceltur prevé un escenario de normalización, sujeto a la creciente incertidumbre global y bajo la hipótesis de que no sumará restricciones a la movilidad turística entre países.

Con este contexto, el 'lobby' espera que el sector alcanzará casi los 230.000 millones de euros de PIB turístico, un 2,4% más en términos reales, por encima del +2,2% previsto para la economía española. Por tanto, el 13,1% será el valor que aportará la industria a España.

Perelli ha destacado que, actualmente, el nivel de reservas hacia España durante el primer trimestre de este año es superior al mismo periodo del inicio de 2025.

Sobre las perspectivas empresariales, descuentan crecimientos del 3,9% en sus ventas durante 2026 similares a los registrados en 2025 (+4%), acompañada de mejora de resultados más intensa (+5,9%) que las ventas y ligeramente por encima de 2025.

Las oportunidades de la inteligencia artificial y la inversión en la mejora del producto son los factores que los empresarios turísticos españoles esperan que tengan una mayor incidencia positiva en sus resultados de 2026, mientras que la mayor preocupación se concentra en el crecimiento de las viviendas turísticas, el absentismo laboral y la imposición subida de impuestos o tasas al turismo.

Por destinos, los empresarios de la Comunidad Valenciana (+9,9%), la Región de Murcia (+8,8%) y Baleares (+6,6%) reflejan las expectativas más positivas de crecimiento de sus ventas en 2026 vs 2025, acompañados por Castilla-La Mancha (+5,5%) y el País Vasco (+5,3%).