Economía.- (AMP2) Sumar descarta apoyar en el Congreso el decreto con ayudas fiscales a caseros anunciado por Sánchez

El portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, y la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, han avanzado este lunes que el grupo plurinacional descarta apoyar el decreto ley anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para conceder incentivos fiscales a aquellos propietarios de vivienda que no suban el precio del alquiler cuando renueven los contratos a los inquilinos.

Sánchez ha anunciado este lunes que el Gobierno enviará al Congreso un decreto ley con una bonificación fiscal completa en el IRPF para compensar a los caseros, de manera que con esa ayuda ganarían lo mismo que si incrementasen el precio del alquiler al renovar el contrato a los inquilinos.

Para el diputado de Compromís y portavoz de Vivienda de Sumar el decreto, que también contempla medidas para regular el alquiler de habitaciones, se ha hecho "pensando en los rentistas". "Por tanto, no lo vamos a apoyar", ha dicho en declaraciones a los medios.

De su lado, la vicepresidenta Yolanda Díaz ha cargado contra la propuesta porque considera que supone "regalar dinero público a los rentistas", algo que ha tachado de "grave error". "En estos términos, la propuesta del PSOE no tendrá nuestro apoyo", ha apostillado la vicepresidenta en un mensaje publicado en la red social BlueSky.

PROPUESTA "INACEPTABLE"

Alberto Ibáñez ha denunciado que la propuesta del ala socialista del Gobierno "es un regalo inaceptable a los rentistas mientras da la espalda a los inquilinos", al tiempo que ha señalado que el único decreto que debería presentar Sánchez en la Cámara Baja es uno para frenar la "subida masiva" en los precios de alquiler que va a suponer la renovación de los contratos de casi 600.000 personas en España.

En la misma línea, la portavoz del grupo plurinacional en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha incidido en que el anuncio de Sánchez no puede contar con el apoyo de Sumar porque es un "error" y lo que hay que hacer es congelar los precios de los alquileres.

La dirigente de En Comú y portavoz adjunta de Sumar en el Congreso, Aina Vidal, ha cargado también contra la iniciativa al considerarla lo mismo que "hacer regalos fiscales a los rentistas". "El PSOE sólo contará con nuestro apoyo si pone los derechos de las familias por encima de las ganas de forrarse de los rentistas", ha dicho.

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida (IU) y portavoz adjunto de Sumar, Enrique Santiago, ha apuntado que dejar a voluntad de los propietarios el control de los precios de alquiler "no ha funcionado, ha provocado especulación", por lo que urge a prorrogar los contratos de alquiler sin incrementos de precio.

RECIBEN LA MEDIDA CON "ESTUPEFACCIÓN"

La coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, ha reiterado que la propuesta de Sánchez les provoca "estupefacción", no les gusta y, en consecuencia, no contará con su respaldo en el Congreso, insistiendo en que su objetivo es la prórroga por decreto de 600.000 contratos de alquiler que vencen este año.

Fuentes de la coalición de partidos también han expresado su malestar porque han conocido la propuesta del presidente del Gobierno mediante los medios de comunicación.

Por su parte, la diputada de Compromís integrada en el Grupo Mixto, Águeda Micó, también ha desdeñado la propuesta de Sánchez y ha incidido en que la solución al problema de la vivienda pasa por topar los precios, "expropiaciones temporales" a los grandes tenedores y viviendas públicas al servicio de la mayoría social.

BUSTINDUY VE LA FÓRMULA "INEFICAZ" E "INJUSTA"

En lo que respecta a otros ministros del ala de Sumar, el titular de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, ha comentado que la prórroga de los alquileres no puede ser una opción ni un premio a los propietarios, sino un derecho de los inquilinos e inquilinas.

Aunque el ministro admite que el PSOE ha reconocido la necesidad de intervenir el mercado de la vivienda, Bustinduy ha dicho que ha elegido para ello una fórmula "ineficaz", "injusta" y que "no es adecuada".

"La prórroga de los alquileres tiene que ser un derecho de las familias españolas, no puede ser una opción y sobre todo no puede ser un premio fiscal a los caseros en este país y por tanto en los términos en los que se ha anunciado esta medida no va a contar con nuestro apoyo", ha argumentado en declaraciones a los medios.

El titular de Derechos Sociales y Consumo ha enfatizado que para dar soluciones a la crisis de la vivienda habría que decretar la prórroga obligatoria de todos los contratos de alquiler que vencen este año, así como la prohibición de la compra especulativa de viviendas y gravar fiscalmente a aquellos que tienen más de cuatro casas.

Por su parte, la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, ha apuntado que el objetivo de las políticas de vivienda debe ser garantizar los derechos de las inquilinas y acabar con la burbuja especulativa, y en su opinión las ventajas fiscales a los caseros "van en la dirección contraria".