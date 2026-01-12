Economía.- Amper logra el certificado de que su tecnología cumple con las exigencias del Esquema Nacional de Seguridad

MADRID/ MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

Las soluciones tecnológicas de Amper en el ámbito de la defensa han recibido la certificación de que cumplen con las exigencias del Esquema Nacional de Seguridad, según ha informado la empresa en un comunicado.

La compañía ha resaltado que con esta certificación refuerza su oferta en las diferentes tecnologías propias de sistemas de información que dan soporte a actividades de diseño, desarrollo, instalación y mantenimiento.

Se trata, en concreto, de soluciones para la gestión de comunicaciones críticas, de emergencias, para el tráfico aéreo, para la monitorización y simulación de comunicaciones aeronáuticas de voz y de sistemas de protección y detección antidrón.

"Esta certificación significa que un sistema de información en España cumple con el nivel de seguridad más exigente, protegiendo información crítica con medidas rigurosas para garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad y trazabilidad de los datos", ha detallado Amper.