Economía.- La anticipación en las reservas de hotel se multiplica por seis y alcanza los 69 días, según RateGain

MADRID/ MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La antelación media en las reservas hoteleras para grandes eventos turísticos ha experimentado un crecimiento exponencial en 2026, situándose en los 69 días frente a los 11 días registrados en 2024, según los datos de la plataforma tecnológica RateGain.

Este cambio de patrón, que multiplica por seis la previsión de los viajeros, refleja una tendencia hacia la planificación anticipada para mitigar el alza de precios y asegurar la disponibilidad ante la celebración de ferias internacionales como Fitur.

Pese a este aumento de la previsión, los indicadores de rentabilidad del sector mantienen su tendencia alcista. El ADR (tarifa media diaria) para la semana del evento en la Comunidad de Madrid ha alcanzado los 186 euros, lo que supone un incremento superior al 20% respecto a los 153 euros de hace dos años.

Según el informe, este escenario se completa con un aumento de la estancia media, que pasa de 2,7 a 4 noches, consolidando un modelo de visitante que demanda experiencias más prolongadas y de mayor valor añadido.