Economía/Bolsa.- El Ibex 35 permanece plano (-0,08%) en la media sesión y se mantiene por encima de los 17.600

MADRID/ MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El Ibex 35 se mantenía prácticamente plano al mediodía, con un ligero descenso del 0,08%, lo que le permitía consolidarse en los 17.660,0 enteros, atento a las repercusiones de la investigación al presidente de la Reserva Federal (Fed) de EEUU, Jerome Powell, relacionada con el coste de la sede del banco central, y a la espera del IPC de EEUU.

Renta 4 señala que "parece un movimiento" del presidente de EEUU, Donald Trump, para echar a Powell del banco central, ya que si bien el presidente de la Fed acabará su mandato al frente de la institución el próximo mes de mayo, este se mantendrá como miembro hasta enero de 2028.

"La incertidumbre sobre la futura independencia de la Fed está servida", agregan los expertos, en referencia a que esta investigación podría ser una presión más por parte del presidente de EEUU para que la Fed reduzca los tipos de interés y con ello ayudar a rebajar la inflación del país norteamericano.

En este sentido, la Casa Blanca ha negado que el mandatario estadounidense, Donald Trump, esté detrás de la demanda contra Powell. Al mismo tiempo, el presidente de la Fed ha asegurado mantener un "profundo respeto por el Estado de derecho y la rendición de cuentas", pero ha considerado la investigación en su contra como una "acción sin precedentes" de Washington.

Renta 4 destaca declaraciones de varios republicanos (Thom Tillis y John Thune) advirtiendo del riesgo de que esta batalla legal con la Fed podría poner en peligro la nominación de los candidatos a suceder a Powell, lo que podría suponer que el puesto de presidente quedase vacante durante el tiempo que tarde la investigación.

Los expertos también mencionan el aumento de tensiones geopolíticas entre EEUU e Irán, país que está viviendo una ola de protestas por parte de los ciudadanos y represión por parte del régimen de los ayatolás.

"EEUU ha empezado a tomar medidas de presión contra Irán con la imposición de aranceles del 25% contra los países que hagan negocios con ellos, y que entrarán en vigor de manera inmediata", señala Renta 4. Además, Tramp estaría sopesando una posible acción militar para respaldar las manifestaciones, algo de especial relevancia tras la reciente operación en Venezuela para capturar al presidente, Nicolás Maduro.

Más allá de las tensiones geopolíticas, la principal referencia de este martes es la publicación del dato de IPC de diciembre en EEUU, donde el mercado espera estabilidad en la tasa general interanual, situándose en el 2,7%, y un ligero repunte de la subyacente hasta el 2,7%.

Para Renta 4, este escenario de inflación en EEUU "reforzaría la visión de una Fed prudente, sin prisas por recortar tipos en el corto plazo".

Además, se publicará el dato semanal de empleo privado ADP, también en Estados Unidos, y se dará el 'pistoletazo' de salida a la publicación de resultados anuales en EEUU con las cifras de JP Morgan.

En España, el Tesoro Público ha colocado 6.077,2 millones de euros en una subasta de letras a seis y doce meses, en el rango alto previsto, y lo ha hecho elevando la rentabilidad marginal ofrecida a los inversores por ambas referencias.

En este contexto, los mayores ascensos del Ibex 35 eran los de Unicaja (+2,17%), Bankinter (+1,21%), BBVA (+1,11%), Solaria (+0,86%) y CaixaBank (+0,80%). Por el lado contrario, los descensos más pronunciados eran los de Cellnex (-2,17%), Fluidra (-1,77%), Aena (-1,75%), Indra (-1,61%) y Merlin (-1,58%).

Las principales Bolsas europeas cotizaban con caídas, salvo Londres, que se mantenía plano. París perdía un 0,54%; Fráncfort, un 0,22%; y Milán, un 0,12%.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia en Europa, subía un 1,19%, hasta los 64,63 dólares, superando el umbral de los 64 dólares y alcanzando su nivel más alto desde finales de noviembre, impulsado por el arancel del 25% a cualquier país que mantenga relaciones comerciales con Irán.

Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), referente en Estados Unidos, avanzaba un 1,26%, hasta los 60,25 dólares.

En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se mantenía en los 1,1666 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años subía hasta el 3,253%, con la prima de riesgo en los 39,2 puntos básicos.