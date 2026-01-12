Economía/Bolsa.- El Ibex 35 sube un 0,14% al cierre, mirando a los 17.700 puntos

MADRID/ MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El Ibex 35 ha cerrado la jornada de este lunes con una subida del 0,14%, hasta situarse en los 17.673,8 puntos, dando la vuelta a la tendencia que se observaba en la media sesión, cuando el selectivo caía un 0,40%.

En el ámbito internacional, una de las noticias de mayor calado ha sido que el presidente de la Reserva Federal de EEUU, Jerome Powell, haya relevado este pasado domingo que afronta una investigación del Departamento de Justicia relacionada con su testimonio ante el Congreso el pasado mes de junio sobre la renovación multimillonaria de la sede del organismo.

Los analistas de XTB explican que este episodio se inscribe en una tensión estructural entre la política de la Administración Trump y la política monetaria de la Fed. "El trasfondo es la presión política derivada de las decisiones de la Fed sobre tipos de interés, lo que reabre el debate sobre la independencia del banco central", agregan.

La reacción inmediata de los mercados (caídas en los futuros, fortalecimiento de activos refugio, como el oro, y la debilidad del dólar) refleja la "sensibilidad de los inversores ante cualquier señal de politización de la Fed".

"De confirmarse un uso instrumental de la vía judicial, el caso podría sentar un precedente relevante sobre los límites del poder ejecutivo en EEUU frente a una institución clave para la estabilidad financiera global. Si aún quedaba alguna duda sobre si los asesores dentro de la Administración Trump están presionando activamente para poner fin a la independencia de la Reserva Federal, ahora no debería haber ninguna duda", prosiguen los expertos.

Además, los inversores permanecen atentos a la evolución del precio del crudo tras la cumbre celebrada el viernes en la Casa Blanca con las grandes petroleras mundiales, entre ellas Repsol. En este contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, les reclamó inversiones milmillonarias en Venezuela para reactivar la producción en el país.

En concreto, el mandatario estadounidense instó a las petroleras a invertir unos 100.000 millones de dólares (unos 86.000 millones de euros) "de su propio dinero, no del Gobierno", para reactivar la producción en Venezuela.

Así las cosas, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, aseguró al presidente de Estados Unidos durante la reunión que la petrolera española está preparada para "invertir más en Venezuela" y "triplicar" su producción en los próximos dos o tres años si se dan las circunstancias necesarias.

En el terreno empresarial español, Endesa distribuirá este lunes un dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2025 por un importe de 0,5 euros brutos por acción. Además, ha trascendido un acceso no autorizado a su plataforma comercial, lo que ha resultado en la extracción de datos de los clientes relacionados con sus contratos, incluidos el documento de identidad y los medios de pago.

En este contexto, los valores que más han subido del Ibex 35 han sido ArcelorMittal (+1,86%), Merlin (+1,85%), ACS (+1,53%), Inditex (+1,35%) y BBVA (+1,27%).

Del lado contrario se han situado IAG (-3,05%), Solaria (-2,69%), Grifols (-2,68%), Iberdrola (-2,67%, por el efecto 'ex dividendo'), Acciona Energía (-2,58%) y Repsol (-1,94%, por el efecto 'ex dividendo').

El resto de los principales mercados europeos ha cerrado este lunes con alzas, salvo París, que se ha dejado un 0,11%. Londres ha progresado un 0,16%; Fráncfort, un 0,54%; y Milán, un 0,01%.

El barril de Brent se situaba en los 63,53 dólares, un 0,32% más, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 59,22 dólares, un 0,17% más.

Respecto a la renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años ha alcanzado el 3,229%, frente al 3,250% del cierre del viernes. De esta forma, la prima de riesgo frente a la deuda alemana ha avanzado tres décimas, hasta los 39 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro cotizaba con un tipo de cambio frente al dólar de 1,1675 dólares por cada euro, apreciándose un 0,33% frente al 'billete verde'.