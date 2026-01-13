Economía.- Capital Dynamics firma un 'PPA' con una gran empresa para tres de los mayores proyectos solares de Italia

MADRID/ MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Capital Dynamics ha suscrito un acuerdo de compra de energía (PPA, por sus siglas en inglés) con una empresa de la lista 'Fortune 500' para suministrar energía más limpia y segura a las redes eléctricas de Italia a través de tres de los mayores proyectos solares fotovoltaicos del país.

Según ha informado este martes la gestora global de activos privados, en conjunto, los proyectos cuentan con una capacidad anual de generación agregada superior a 0,5 teravatios por hora (TWh).

La compañía ha destacado que este acuerdo de PPA a largo plazo pone de relieve la "solidez" de su estrategia, consistente en adquirir activos de alta calidad listos para construir, reducir su riesgo mediante su puesta en operación y estabilizar los flujos de caja a través de PPAs.

Dario Bertagna, senior managing director y co-responsable de Clean Energy, ha afirmado que Italia es un mercado clave para la firma, mientras que Lupo Leonardi, director del equipo de Clean Energy, ha destacado que la posibilidad de asegurar acuerdos a largo plazo con compañías de primer nivel "proporciona flujos de caja estables, acceso a financiación de proyectos y desbloquea un valor real para los inversores".

Capital Dynamics invierte directamente en energía limpia en Europa desde 2011 y su plataforma Clean Energy realiza inversiones directas en capital en proyectos de generación de energía renovable que reducen las emisiones de carbono.

El equipo de Clean Energy, incluida su filial dedicada a la gestión de activos, Netro Energy, está formado por más de 35 profesionales especializados con capacidades globales, experiencia sectorial y una amplia red en la industria.