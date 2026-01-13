Economía.- CEAV firmará una colaboración con Red de Juderías y renovará acuerdos con Marruecos y Alemania en Fitur 2026

MADRID/ MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) volverá a Fitur en su 46 edición con un stand de 250 metros cuadrados que servirá como espacio de 'networking', reuniones profesionales y presentaciones, además de contar con degustaciones gastronómicas y actividades dirigidas a profesionales del sector.

El primer día de la feria, el 21 de enero, tendrá lugar el 'Welcome to Fitur', el evento para partners y asociaciones miembro, que celebrará su 12ª edición y en el que la patronal realizará un balance de 2025 y avanzará las principales líneas de trabajo y novedades para 2026.

El mismo día, CEAV y la Red de Juderías de España-Caminos de Sefarad firmarán un acuerdo de colaboración. "Esta propuesta constituye una novedosa línea de producto turístico, especialmente atractiva para viajeros interesados en el turismo cultural", ha valorado la asociación.

La agenda continuará el jueves, 22 de enero, con un desayuno de trabajo dedicado a Centroamérica, seguido de una presentación con maridaje de Estrella Galicia Mega, vinculada al destino A Coruña. Ese mismo día se celebrará la firma del acuerdo anual con Saborea España, y, por la tarde, el stand de CEAV acogerá una presentación de México, país socio de Fitur.

Posteriormente, el viernes, 23 de enero, el espacio de CEAV quedará abierto para reuniones y presentaciones.

Además de los actos programados, la patronal mantendrá durante Fitur reuniones con importantes protagonistas del sector, entre ellos compañías como Iberia, Renfe, Vueling, así como con destinos e instituciones. Asimismo, se aprovechará la feria para renovar acuerdos de colaboración con entidades como Marruecos y Alemania.