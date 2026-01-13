Economía.- El CEO de UBS dimitirá en abril de 2027 y Beatriz Martín figura entre los potenciales sucesores, según FT

MADRID/ MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La española Beatriz Martín Jiménez, una de las principales ejecutivas en el organigrama del banco suizo UBS, figura entre los principales candidatos a suceder a Sergio Ermotti como consejero delegado de la entidad helvética, cargo que el banquero de Lugano dejará vacante en abril de 2027, según informa el diario 'Financial Times'.

Ermotti, de 65 años, tiene la intención de dejar la dirección del banco tras liderar la integración con Credit Suisse, según indicaron al periódico personas familiarizadas con el asunto. El ejecutivo, que ya se había desempeñado como CEO de UBS entre 2011 y 2020, regresó a la dirección de la entidad en 2023 tras intervención estatal de Credit Suisse que desembocó en la absorción de esta entidad por su rival.

La salida de Ermotti, prevista para la junta general anual del próximo año, coincide con un momento crucial para UBS, que lucha contra los planes del Gobierno suizo de endurecer sus requisitos de capital. No obstante, una de las fuentes consultadas advierte de que el consejo de administración de UBS aún no ha definido el calendario para la marcha de Ermotti, lo que implica que su fecha de salida podría cambiar.

El propio Ermotti indicó en 2024 que dejaría el cargo de consejero delegado a finales de este año o principios de 2027 y fuentes familiarizadas con el asunto apuntaron que podría volver en el futuro a la presidencia del banco.

La perspectiva de la salida del banquero suizo, el CEO que más tiempo ha desempeñado el cargo en UBS, el único gigante bancario suizo, marca el inicio de la carrera sucesoria por uno de los puestos más codiciados del sector bancario, ya que en 2024 logró una remuneración de 14,9 millones de francos suizos (16 millones de euros), la más alta entre los consejeros delegados del sector en Europa.

En este sentido, las fuentes consultadas apuntan a Aleksandar Ivanovic, de nacionalidad suiza y actual director de gestión de activos de UBS, como uno de los ejecutivos con más posibilidades de suceder a Ermotti, además de los codirectores de gestión patrimonial de UBS, Iqbal Khan y Robert Karofsky, mientras que la española Beatriz Martín, nombrada como directora de operaciones del banco el pasado octubre, también se perfila como candidata, según 'FT'.

Beatriz Martín Jiménez es una de las ejecutivas con mayor peso en UBS, después de que, desde el pasado 1 de enero, se convirtiera en directora de Operaciones de la entidad, cargo que incluye sus anteriores responsabilidades como líder de Sostenibilidad e Impacto y directora de Operaciones No Esenciales y Legado, así como la de culminar la integración de Credit Suisse, las operaciones del grupo y los equipos de Consultoría Interna y Gobernanza.

Según indicó el pasado mes de octubre la entidad suiza, en su nuevo cargo, la española se centra en la integración operativa y la alineación de las divisiones de negocio de UBS, enfocándose a proyectos estratégicos clave. Asimismo, Martín continuará ejerciendo como presidenta de EMEA y directora ejecutiva del Reino Unido.

Beatriz Martín Jiménez, nacida en 1973 y con una trayectoria de más de una década en el banco suizo, ha sido citada en varias ocasiones entre los potenciales candidatos a suceder a Sergio Ermotti al frente de la entidad helvética.

El peso de la española en la estructura de UBS ha ido en aumento en los últimos años, especialmente cuando en 2023, en la remodelación de la cúpula directiva antes de cerrar la adquisición de Credit Suisse, la banquera española fue designada como responsable del área Non-Core & Legacy y presidenta de la región EMEA (Europa, Oriente Próximo y África), además de continuar como consejera delegada de UBS para el Reino Unido.

Asimismo, UBS puso a la española al frente de las políticas de sostenibilidad y de impacto dentro del comité ejecutivo global de la entidad.