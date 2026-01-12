Economía.- Chile emite bonos en euros y dólares por 3.746 millones de euros

MADRID/ Uno de los bonos incorpora una estructura que permite reducir la tasa de interés ante el cumplimiento de metas de biodiversidad

Chile ha emitido bonos en euros y dólares por 4.375 millones de dólares (3.746 millones de euros), una operación que ha atraído un "elevado interés" por parte de los inversores globales de renta fija, según informó el Ministerio de Hacienda del país.

El país andino colocó un bono en dólares con vencimiento en abril de 2031 por un total de 850 millones de dólares (727 millones de euros) con una tasa del 4,372%, un segundo en euros con vencimiento en abril de 2032 por 1.500 millones a una tasa del 3,46% y un tercero en euros vinculado a la sostenibilidad, con vencimiento en abril de 2036, por 1.500 millones y a una tasa del 3,928%.

Respecto a este último instrumento financiero, se trata del primer bono soberano a nivel internacional estructurado en torno a metas específicas de protección y gestión efectiva de la biodiversidad.

Además, y de forma inédita para Chile, este bono incorpora la posibilidad de una reducción en la tasa de interés en el caso de cumplimiento de las metas establecidas.

Las órdenes de los inversores superaron la cifra de 10.000 millones en total para euros y en 4.500 millones para dólares, algo que refleja "la confianza del mercado" en las políticas macroeconómicas del país.

Esta operación se enmarca en el plan de financiamiento 2026 del Gobierno chileno de contribuir a la creación de tasas de referencia para otros emisores.