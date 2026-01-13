Economía.- La CNMC aprueba la compra de Altair por Everwood Capital para formar un grupo logístico de 160 millones

MADRID/ MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha autorizado en primera fase la compra de Altair Consultores Logísticos por parte de Everwood Capital, gestora de fondos de inversión alternativa fundada por Alfredo Fernández Agras y José Antonio Urquizu Echeverría.

La notificación de la adquisición de una participación mayoritaria en esta compañía de consultoría de comercio exterior y servicios de 'forwarding' logístico, con sede en Madrid y presencia en Tenerife, Las Palmas, Barcelona, Sevilla, Cádiz, Gijón e Irún, se presentó el pasado 30 de diciembre y fue autorizada el 8 de enero.

Junto con Maresa Logística, adquirida por Everwood en 2024, la gestora prevé constituir un grupo logístico con una facturación consolidada de 160 millones de euros anuales y una plantilla de 500 profesionales.

La operación, articulada a través del fondo de transporte y logística de Everwood Capital, está previsto que se cierre este mes de enero, una vez obtenida la aprobación de las autoridades de competencia, según ha informado la gestora en un comunicado.

El nuevo grupo estará liderado por el actual director general de Altair, Antonio Méndez, mientras que la parte vendedora permanecerá vinculada al proyecto y contribuirá a su crecimiento, a la innovación y a la expansión nacional e internacional.

Con esta adquisición, el fondo de transporte y logística de Everwood Capital pasa a contar con 12 compañías participadas en seis negocios verticales: gestión aduanera, última milla, logística y transporte capilar en frío nacional, frío internacional, transporte exprés industrial y 'forwarding', alcanzando una facturación agregada de unos 400 millones de euros.

"La entrada de Everwood Capital nos aportará recursos y conocimiento para completar nuestra transformación digital, adecuar la compañía a los criterios ESG y acelerar nuestro crecimiento y expansión a otros mercados, consolidando junto a Maresa Logistica, un gran grupo de forwarding en la Península Ibérica", ha señalado Antonio Méndez.