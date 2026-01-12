Economía.- La CNMC multa con 1,2 millones a I.C.O.N. Europe por restringir la competencia en el sector de la peluquería

MADRID/ Le prohíbe participar en contratos públicos durante cinco meses

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto una multa de 1,2 millones de euros a I.C.O.N. Europe por restringir la competencia en el mercado de productos de peluquería profesional entre 2010 y 2024.

Según el organismo presidido por Cani Fernández, la empresa incurrió en prácticas de fijación de precios de reventa dentro de su red de distribución de productos de peluquería profesional.

En el canal mayorista de Canarias y Baleares (2010-2024), la compañía incorporó cláusulas en los contratos de distribución que obligaban a los distribuidores a respetar los precios de venta al profesional establecidos por I.C.O.N. para los salones de peluquería de cada territorio.

Por su parte, en el canal minorista --al menos en el ámbito 'online'-- y en todo el territorio nacional (2017-2023), impuso la aplicación de los precios de venta al público (PVP) fijados por la empresa mediante el envío recurrente de tarifas PVP de obligado cumplimiento.

Además, la compañía estableció y exigió a los distribuidores minoristas el cumplimiento de diversas condiciones comerciales. Entre ellas, la limitación estricta de los descuentos máximos que podían aplicar --incluidas promociones y campañas--; la prohibición de vender productos I.C.O.N. en 'marketplaces' como Amazon, restringiendo así la venta únicamente a sus propias webs o salones físicos; y la prohibición de ofrecer cupones descuento o realizar promociones no autorizadas por la compañía.

Para garantizar el cumplimiento de estas condiciones, I.C.O.N. desplegó un sistema de control y vigilancia ('monitoreo') sobre las páginas web de los distribuidores minoristas, con el que detectaba desviaciones en precios o descuentos y exigía su corrección inmediata. Además, se acreditó la existencia de amenazas y represalias contra los distribuidores que incumplían las normas.

La empresa también promovió la coordinación de respuestas entre los distribuidores ante los requerimientos de información de la CNMC.

Pese a prohibir la venta en Amazon a su red de distribución, I.C.O.N. comercializaba sus propios productos en esa plataforma a través de una sociedad interpuesta (Transparency Quality), un hecho que ocultó tanto a los distribuidores como a la propia CNMC durante la inspección.

ESTRATEGIA GENERAL Y EFECTOS

Con esta estrategia, I.C.O.N. buscaba mantener un control absoluto sobre los precios y condiciones comerciales de sus distribuidores, eliminando cualquier posibilidad de competencia entre ellos.

Su política derivó en la aplicación de precios de venta al público uniformes y elevados, en perjuicio de los consumidores, y obstaculizó la entrada y expansión de nuevos formatos de distribución o canales más eficientes.

SANCIÓN Y MEDIDAS

Tras la instrucción del expediente, la CNMC impuso a I.C.O.N. una multa de 1.197.907 euros por dos infracciones del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC): 637.907 euros por la conducta relativa a sus distribuidores mayoristas en Canarias y Baleares, y 560.000 euros por la conducta relativa a sus distribuidores minoristas, al menos en el canal online, a nivel nacional.

Además, le impuso la prohibición de contratar con el sector público en todo el territorio nacional, en relación con cualquier tipo de suministro de productos de cuidado capilar --mayorista o minorista 'online'-- durante un periodo de cinco meses.

Esta es la segunda resolución en la que la CNMC fija directamente el alcance y la duración de la prohibición de contratar, tras la resolución Eólica del Alfoz.