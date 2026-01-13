Economía.- Cofides respalda a Grupo Negratín en construcción de una planta fotovoltaica de 13,67 MW en Colombia

MADRID/ MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Cofides se ha unido a Grupo Negratín en la construcción, operación y mantenimiento de una planta fotovoltaica, el proyecto 'Alma 2', en Colombia, que entró en operación el pasdo mes de noviembre, han informado ambas firmas.

En concreto, la planta fotovoltaica consta de una capacidad de 13,67 megavatios (MWp), que suministrará energía mediante un acuerdo de compraventa de energía (PPA, por sus siglas en inglés) con una duración de 12 años.

El proyecto, que ha contado con financiación del FIEX y los recursos propios de Cofides, ha sido estructurado bajo el modelo de 'project finance' y Grupo Negratín ha asumido un rol integral ya que ha actuado como promotor, constructor y operador.

'Alma 2' tiene un impacto medioambiental positivo que evitará 13.874 toneladas de equivalentes de CO2 durante cada año en el que opere. De hecho, contribuye significativamente a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 7 'Energía asequible y no contaminante" y ODS 13 "Acción por el clima' al generar 13,67 MWp de generación fotovoltaica.

Grupo Negratín, presente en el mercado de Colombia desde 2021, ha construido 381 MW de los 2,4 GW instalados en proyectos solares en el país y continúa desarrollando una sólida cartera de proyectos.