Economía.- Conren Tramway vende un edificio de oficinas en el 22@ de Barcelona a un inversor privado internacional

BARCELONA/ BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)

Conren Tramway (CT) ha completado la venta a un inversor privado internacional, del que no se ha revelado la identidad, del edificio de oficinas Llull 122, ubicado en el 22@ Sur de Barcelona, ha informado la empresa de inversión y promoción inmobiliaria este lunes en un comunicado.

La desinversión de CT, que se ha llevado a cabo mediante una transacción 'off-market', se cerró a finales de diciembre, seis meses después de la finalización de las obras, y con el activo ya alquilado previamente a la empresa global en ciberseguridad CrowdStrike.

El edificio cuenta con una superficie de oficinas 5.027 metros cuadrados y 726 metros cuadrados de espacios exteriores, en la que CrowdStrike instalará su sede para la región de Europa, Oriente Medio y África (Emea) a través de un contrato de arrendamiento a largo plazo.

CT ha valorado que la transacción refuerza la consolidación del 22@ Sur, "un submercado inmerso en un proceso de transformación estructural marcado por la llegada sostenida de compañías tecnológicas internacionales, el crecimiento de las rentas 'prime' y el renovado interés de inversores institucionales".

El coconsejero delegado de la compañía, Paco Hugas, ha celebrado la recuperación de la contratación de oficinas en 2024 y 2025, tras el estallido de la pandemia, y prevé que en los dos próximos años, "sea incluso mayor", hasta anotar niveles de disponibilidad previos al Covid-19.