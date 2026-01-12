Economía.-Dassault Aviation lidera una ronda de inversión de 170 millones en la startup francesa de defensa Harmattan AI

MADRID/ MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

La filial aeronáutica de Dassault --Dassault Aviation-- ha liderado una ronda de inversión de 200 millones de dólares (en torno a 170 millones de euros) en la startup francesa Harmattan AI, especializada en tecnología militar.

La financiación de Dassault está ligada a un acuerdo estratégico para acelerar la integración de la inteligencia artificial (IA) en los sistemas de aviación de combate de Dassault de la mano de la startup gala.

Fundada en 2024, Harmattan AI desarrolla sistemas autónomos integrados, como drones para vigilancia, reconocimiento y de combate, sistemas de mando y control (C2) y productos de guerra electrónica, entre otras cuestiones.

Dassault ha destacado que la startup ya ha recibido múltiples contratos militares por parte de Francia y del Reino Unido ligados a sus sistemas autónomos y ha ahondado en que ahora está en un proceso de expansión global ante la creciente demanda de este tipo de productos de defensa al calor de la situación geopolítica actual.

"Los fondos de esta ronda de inversión se utilizarán para expandir el despliegue de misiones basadas en IA en nuevos teatros de operaciones, ampliar la oferta de productos de Harmattan AI a nuevos dominios y escalar la fabricación industrial de sus plataformas de ISR (inteligencia, vigilancia y reconocimiento, por sus siglas en inglés), interceptación de drones y guerra electrónica", ha subrayado Dassault.

La filial aeronáutica de Dassault también ha resaltado que este movimiento servirá para desarrollar capacidades de IA integradas en los futuros aviones de combate de la compañía (como el Rafale F5), sobre todo para todo lo que tiene que ver con el control de drones.

"Esta alianza con Dassault Aviation marca un paso decisivo en el surgimiento de una nueva generación de sistemas de defensa autónomos. La confianza y el liderazgo de Dassault Aviation impulsan nuestra misión: brindar capacidades de IA escalables y soberanas a las fuerzas aliadas. Al combinar la IA de vanguardia con la experiencia de primera clase en aviación militar, estamos forjando el futuro del combate aéreo colaborativo", ha resaltado el consejero delegado y fundador de Harmattan AI, Mouad M'Ghari.